永嘉发布 2026-11-24 11:13:54

11月20日，永嘉县委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届十次全会精神和市委常委会（扩大）会议精神，研究部署该县贯彻落实意见。

11月20日，永嘉县委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届十次全会精神和市委常委会（扩大）会议精神，研究部署该县贯彻落实意见。

永嘉县委书记钟方成主持并讲话，县委副书记、代县长邱忠瑜传达有关精神，县四套班子领导胡宝锋、王晓雄等参加会议。

会议指出，省委十五届十次全会是在全省上下深入学习贯彻党的二十届五中全会精神的关键时刻，在冲刺四季度、夺取全年胜的重要节点召开的一次重要会议。会议审议通过的《决定》，贯通中央精神与浙江实际，是省域层面管党治党的路线图、任务书。我们要坚持深学细悟，切实把思想和行动统一到省委全会精神上来，深刻理解把握“两个确立”的决定性意义，从浙江之变、浙江之进中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”；深刻理解把握习近平党建思想这一根本遵循，自觉用习近平党建思想检视工作、校准偏差，做到方向不偏航、行动不走样、落实不懈怠；深刻理解把握加快打造新时代党建高地和清廉建设高地的使命任务，转化为管党治党的永嘉实践；深刻理解把握以高质量党建引领高质量发展的实践要求，坚持融入大局抓党建、抓好党建促全局，把党建资源和机制嵌入高质量发展全过程。

会议强调，要坚持对标对表，推动省委全会精神落地见效。对照省委全会各项要求，推动我县全面从严治党工作走前列、作示范，打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。要筑牢政治忠诚，争当凝心铸魂排头兵，加强党性锤炼，深化循迹溯源，严明纪律规矩，引导党员干部更加自觉地以党性立身做事。要坚持党建引领，争当护航大局排头兵，认真分析形势，真实找出问题，科学谋定方向，更好发挥党委总揽全局、协调各方的作用。要强化激励引导，争当干事创业排头兵，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，搭平台、转作风、强管理，坚决防范和纠治政绩观偏差，提高干部推动高质量发展、服务群众、防范化解风险的本领。要突出正风肃纪，争当亲清有为排头兵，持续加强政治监督，深化风腐同查同治，全面优化营商环境，营造风清气正政治。

会议强调，要坚持以学促干，奋力交出开局之年经济社会发展的高分答卷。要把落实省委全会精神与干好年内工作结合起来，全力冲刺“全年红”，抓好经济调度、主体培育、消费提振，打好“稳拓调优”组合拳，全力以赴攻坚补短，千方百计助企发展，确保高质量完成全年目标任务。要做好惠民生保平安，扎实抓好民生保障，为群众办好可感可及的民生实事，毫不松懈抓好安全生产，深入开展大排查大整治，筑牢安全生产屏障。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委常委会（扩大）会议传达学习贯彻省委十五届十次全会精神

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com