文成发布 2026-11-24 11:13:55

11月20日上午，文成县委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届十次全体会议及市委常委会（扩大）会议精神，研究部署该县贯彻落实意见。文成县委书记杨德听主持会议。

11月20日上午，文成县委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届十次全体会议及市委常委会（扩大）会议精神，研究部署该县贯彻落实意见。文成县委书记杨德听主持会议。

会议指出，省委十五届十次全会是在全省上下深入学习贯彻党的二十届五中全会精神、系统谋划全面从严治党的关键时期召开的一次重要会议。会议审议通过的《决定》，对持之以恒推进全面从严治党、加快打造新时代党建高地和清廉建设高地作出了系统部署。全县上下要深学细悟，实干笃行，以更强自觉把握全会精神，迅速把思想和行动统一到省委决策部署上来，深刻领会省委“紧跟核心、对标看齐”的政治定力与担当、“一以贯之、久久为功”的实践成效与信心、“走在前列、勇立潮头”的标杆定位与导向，坚定不移把全面从严治党引向深入，以更高标准推进党建高地、清廉文成建设，确保党中央决策部署和省委、市委工作要求在文成落地生根、一贯到底。

会议强调，要对标对表，聚焦聚力，以更严举措推进管党治党。坚持凝心铸魂，在擦亮忠诚底色上持续用力，健全习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署闭环落实机制，推动理论武装走深走实，切实把学习成效转化为对标对表的行动自觉。坚持党建赋能，在护航中心大局上主动作为，把党建贯穿平台打造、产业培育、项目攻坚、富民增收全过程，推动党组织的政治优势、组织优势转化为推动发展的强大胜势，以高质量党建引领保障更高水平“山水侨城”建设。坚持实干担当，在锻造过硬队伍上树牢导向，加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，打好表扬批评、能上能下、容错纠错等组合拳，全面提振干部干事创业精气神。坚持正风肃纪，在涵养清廉生态上久久为功，锲而不舍落实中央八项规定精神，深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，以实实在在的工作成效取信于民。

会议强调，要奋力攻坚，大干快干，以更大力度决胜全年收官。要集中精力抓好冲刺收官，对照全年目标任务，逐一梳理进度、逐项查漏补缺，同时努力向上争取更多试点、项目、资金，为高质量发展提供更多支撑。要不遗余力维护平安稳定，始终坚持“底线思维、极限思维”，扎实做好安全生产、防灾减灾救灾、矛盾纠纷化解等工作，确保社会大局和谐稳定。要科学精准谋好工作思路，结合各自工作和职责，科学谋划未来五年目标方向、抓手载体，认真谋划好明年重点工作、重点项目，确保发展蓝图衔接顺畅、开局起步有力。

来 源：文成发布

原标题： 县委常委会（扩大）会议传达学习贯彻省委十五届十次全会精神

记者：夏季 夏晓强 李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com