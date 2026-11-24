文成发布 2026-11-24 11:13:55

11月20日，文成县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会。文成县委书记杨德听主持会议并讲话，强调要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，认真落实新时代党的建设总要求，以更高标准、更实举措持之以恒推进全面从严治党，不断提升党的建设质量和水平，为建设更高水平“山水侨城”、谱写中国式现代化文成新篇章提供坚强保障。

11月20日，文成县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会。文成县委书记杨德听主持会议并讲话，强调要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，认真落实新时代党的建设总要求，以更高标准、更实举措持之以恒推进全面从严治党，不断提升党的建设质量和水平，为建设更高水平“山水侨城”、谱写中国式现代化文成新篇章提供坚强保障。

文成县领导张呈念、刘金红、郑文东、林伟、刘树智、王荣华、周强作交流发言，文成县委理论学习中心组其他成员出席会议。

杨德听指出，党的二十届五中全会对持之以恒推进全面从严治党作出战略部署，全会审议通过的《决定》是推进新时代党的建设新的伟大工程的纲领性文件。我们要深学细悟，准确把握全会精神实质，深刻把握持之以恒推进全面从严治党的根本逻辑，进一步增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉；深刻把握持之以恒推进全面从严治党的思想逻辑，持续提升党建工作时代性、实效性；深刻把握持之以恒推进全面从严治党的实践逻辑，始终把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去；深刻把握持之以恒推进全面从严治党的发展逻辑，切实把党的政治优势、组织优势转化为推动事业发展的实际成效。

杨德听强调，要对标对表，推动全会精神落地见效，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。要争当凝心铸魂排头兵，进一步增强政治定力，深化贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署闭环落实机制，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，真正在强党性上见忠诚、在学思想上见真章、在严规矩上见行动。要争当护航大局排头兵，进一步增强发展定力，坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起推进，用心用情用力服务发展、服务基层、服务群众，真正以高质量党建保障高质量发展。要争当干事创业排头兵，进一步增强实干定力，牢固树立“以实干实绩论英雄”的选人用人导向，为敢闯敢试者撑腰，让埋头苦干者出彩，充分激发干事创业内生动力。要争当亲清有为排头兵，进一步增强抵腐定力，坚持党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相贯通，常态化整治群众身边不正之风和腐败问题，不断巩固风清气正、勤廉干事的良好政治生态。

杨德听强调，要全面发力，持续掀起学习贯彻热潮。要突出以上率下，积极发挥领学促学作用，进一步推动学习由各级机关向基层党组织延伸、由领导干部向党员群众延伸，形成全县上下学习贯彻的浓厚氛围。要广泛宣讲宣传，把握好基调和时度效，全方位、多角度、立体式进行宣传报道，在全社会营造浓厚氛围。要强化以学促干，把学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神同推动中心工作结合起来，确保高质量完成全年目标任务，实现“全年红”。

来 源：文成发布

原标题： 县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会

记者：夏季 夏晓强 李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com