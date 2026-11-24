文成发布 2026-11-24 11:13:55

11月20日，文成县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究该县贯彻落实意见。文成县委书记杨德听主持会议。

11月20日，文成县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究该县贯彻落实意见。文成县委书记杨德听主持会议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在参加北京市区人大代表换届选举投票时的重要讲话精神，始终坚持党的领导，各相关部门密切协同联动，做到组织严密、衔接有序。要始终坚持依法依规，严格执行法定程序、法定时限、法定标准，确保选举过程合法合规、结果真实有效。要始终坚持全程监管，严格落实换届选举“十严禁”等纪律要求，着力营造纪律严明、风清气正的换届环境。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在纪念孙中山先生诞辰160周年大会上的重要讲话精神，坚定理想信念，坚持不懈强化党的创新理论武装，加强爱国主义教育，引导全县广大干部群众从“振兴中华”的时代内涵中汲取精神力量。要厚植为民情怀，扎实推进基本公共服务一体化，持续缩小“三大差距”促进共同富裕，用心用情解决群众急难愁盼问题。要发扬斗争精神，增强迎难而上、真抓实干的历史使命感，不断打开文成高质量发展新局面。要完善大统战格局，坚持以大团结大联合为主题，持续打造“侨城同心”品牌矩阵，画好团结奋斗最大同心圆。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记对进一步做好黄河保护治理工作作出的重要指示精神，加强流域协同保护，严格落实河长制，落实常态化巡查排查机制，动态防范流域污染隐患。要筑牢水网安全屏障，统筹推进县城防洪能力提升、水库增能保安、飞云江流域生态治理等工程建设，推动重大水利工程补短板、防风险。要强化环保督察问题整改，严格落实清单管理、闭环销号，以扎实的整改成效促进生态环境持续改善。

来 源：文成发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者：夏季 夏晓强 李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com