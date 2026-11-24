平阳发布 2026-11-24 11:13:56

11月20日，平阳县委常委会（扩大）会议召开，传达学习贯彻省委十五届十次全会精神，研究部署该县贯彻落实意见。

11月20日，平阳县委常委会（扩大）会议召开，传达学习贯彻省委十五届十次全会精神，研究部署该县贯彻落实意见。

平阳县委书记陈桂雷主持。

会议指出，省委十五届十次全会是在全省上下深入学习贯彻党的二十届五中全会精神之际，召开的一次十分重要的会议。全县上下要深刻理解把握“六个方面”重大成就、“两个高地”“四个排头兵”目标要求、“10个方面”系统部署，以及干在实处、走在前列实践要求，以更强自觉抓好学习领会，切实把思想和行动统一到省委全会决策部署上来，持续把党的政治优势、组织优势转化为发展优势、治理优势，凝聚起攻坚“全年胜”、奋进“十五五”的强大合力，确保省委全会精神在平阳落地见效。

会议要求，要以更实举措抓好贯彻执行，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。要对标“争当凝心铸魂排头兵”要求，扛起守根护脉、站岗放哨的政治担当，持续深化循迹溯源、加强党性淬炼、严明政治纪律，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在守根护脉上走前列、作示范。要对标“争当护航大局排头兵”要求，坚持融入大局抓党建、抓好党建促全局，主动融入温州都市圈建设，紧扣高质量发展建设共同富裕示范区要求，抓牢抓实“九大攻坚”，全力以赴拼经济、抓产业、攻项目、促共富、增福祉，在提升发展上走前列、作示范。要对标“争当干事创业排头兵”要求，树牢实干实绩导向、大抓基层导向和严管厚爱导向，巩固拓展牢固树立和践行正确政绩观学习教育成果，持续营造实干担当、干事创业的浓厚氛围，在实干担当上走前列、作示范。要对标“争当亲清有为排头兵”要求，持之以恒推进全面从严治党，落实管党治党责任，推进风腐同查同治，构建亲清政商关系，打造具有平阳特色的“红廉”品牌，在清廉建设上走前列、作示范。

会议强调，要把学习贯彻省委全会精神同做好当前工作紧密结合起来，以更高标准抓好攻坚冲刺，做到两手抓、两促进，以发展实绩来检验学习贯彻成效。要一体学习、一体贯彻，把学习贯彻习近平党建思想、党的二十届五中全会精神和省委全会精神结合起来，坚持原原本本学、联系实际学，在社会面上兴起热潮，确保学深学透、入脑入心。要锚定目标、奋力冲刺，聚焦重点项目、重点工作，全力补短板、锻长板，全力抢进度、赶任务，全力争晋位、争优秀，交出全年高分答卷。要抢抓机遇、提前谋划，科学谋划明年经济社会发展目标任务、经济政策体系、重大项目盘子和重大改革举措，为明年“开门红”和全年经济社会发展打好基础。要筑牢防线、守牢底线，始终绷紧安全这根弦，全面摸清风险点、隐患点，做到守土有责、守土尽责。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会（扩大）会议传达学习贯彻省委十五届十次全会精神

记者：徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com