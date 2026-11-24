平阳发布 2026-11-24 11:13:56

11月20日，平阳县委常委会（扩大）会议召开，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署该县贯彻落实意见。

11月20日，平阳县委常委会（扩大）会议召开，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署该县贯彻落实意见。

平阳县委书记陈桂雷主持。

会议传达学习了关于习近平总书记近期在广东中山考察时的重要讲话精神。会议强调，要抢抓协同发展机遇，主动融入长三角一体化等国家战略，深度融入金丽温开放大通道、龙平苍一体化，以交通一体化为先导，提速重点工程建设，加快打造连接长三角、粤闽浙枢纽强支点，在区域协同中打开发展空间。要推动“两新”深度融合，持续推进“一室一园一集群”建设，推动鳌江实验室创成省级概念验证中心、中试平台，加快工业母机产业园建设，大力发展低空经济、脑机接口、具身智能等新兴产业，加快培育新兴产业集群。要抓实岁末年初工作，紧盯重点项目、民生实事，逐项对账、逐项销号，要统筹发展和安全，抓好安全生产、风险防范等各项工作，守牢平安底线，决胜“全年红”，确保高质量“收官”。

会议传达学习了习近平总书记在纪念孙中山先生诞辰160周年大会上的重要讲话精神。会议强调，要厚植爱国情怀，学习、继承、发扬孙中山先生的宝贵精神，从中汲取伟大爱国主义精神，自觉把个人理想融入国家和民族事业中，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要坚持人民至上，着力保障和改善民生，扎实推进公共服务一体化，高质量办好省市县十大民生实事，用心用情用力解决群众急难愁盼问题，让发展成果更多更公平惠及全县人民。要增强斗争精神，学习继承孙中山先生百折不挠的斗争精神，敢于直面矛盾、勇于攻坚克难，以“九大攻坚”为载体，攻坚突破一批制约发展、长期积累的历史遗留问题，为平阳提升发展提供坚实支撑。要广泛汇聚合力，扎实做好新时代党的统一战线工作，充分发挥民主党派、工商联和无党派人士作用，最大限度凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

会议传达学习了习近平总书记对国有企业党的建设工作作出的重要指示精神。会议强调，要牢记“国企姓党”，坚持党对国有企业的领导，把党的建设融入国企决策管理、生产经营、文化建设等全过程，不断增强国有企业党组织的政治功能和组织功能。要完善治理结构，深化中国特色现代企业制度建设，厘清党组织、董事会、经理层的权责边界，做到党委把方向、管大局、保落实，董事会定战略、作决策、防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理。要坚持从严治企，扛起管党治党政治责任，履行第一责任人职责，严格执行“三重一大”决策监督等制度，紧盯投资经营、资产处置、招标采购、资金管理等重点领域和关键环节，强化廉洁风险防控，坚决守牢底线红线。要锻造过硬队伍，落实党管干部、党管人才原则，加强领导班子建设，推动企业党员干部树立和践行正确政绩观，培养讲政治、懂经营、善管理、守廉洁的骨干人才，以高素质队伍支撑国企高质量发展。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会（扩大）会议召开

记者：徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com