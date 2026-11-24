平阳发布 2026-11-24 11:10:04

11月22日，平阳县委书记陈桂雷赴水头镇开展调研。

11月22日，平阳县委书记陈桂雷赴水头镇开展调研。他强调，当前正值冲刺“全年红”的关键时期，水头镇要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，全面落实省委十五届十次全会部署要求，坚定转型信心、聚力攻坚突破，紧扣县域“副中心”发展定位，提升发展能级，以实干实绩在冲刺“双千亿”经济强县中扛起更大担当、贡献更多增量。

陈桂雷首先前往水网综合治理工程项目现场，察看项目建设进度，了解河道治理、水系连通、水美乡村建设及全域水网谋划推进情况，要求统筹防洪安全、生态修复与文旅融合，把项目打造成环南雁靓丽“东大门”。随后，陈桂雷前往汉旅年产500万只智能宠物便携舱和折叠行李箱生产线建设项目现场，了解水头箱包产业发展、数智转型、市场拓展等情况，要求企业坚定发展信心、加快产业进度，属地乡镇和有关部门要靠前服务，推动项目早建成、早投产、早见效。

在随后召开的汇报会上，陈桂雷听取了水头镇关于今年工作开展和明年工作谋划情况的汇报。他强调，水头镇要推动工业转型再跃升，做强特色产业链条，强化创新赋能，建强企业梯队，推动产业向价值链高端攀升。要推动项目攻坚再突破，抓好招商引资、项目谋划和要素保障工作，持续扩充项目盘子。要推动强城能级再提升，做大中心、做优商圈、做强枢纽，提速新城建设、提质老城更新。要推动民生幸福再提质，走百家门、知百家情、解百家忧、暖百家心，让群众腰包更鼓、城乡差距更小、公共服务更优。要推动平安防线再加固，聚焦基层治理、安全生产、消防安全、防汛防台等重点领域，推动隐患动态清零，坚决守牢平安底线。要推动党建基础再夯实，把凝心铸魂摆在首位，以实干攻坚为导向，全面建强基层战斗堡垒，坚持严字当头、全面从严、一严到底，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

平阳副县长盖军参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 陈桂雷赴水头镇调研

记者：张炜/文

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