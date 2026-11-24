泰顺发布 2026-11-24 11:12:56

11月20日，泰顺县委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届十次全会精神，研究部署该县贯彻落实意见。泰顺县委书记张银贵主持。

11月20日，泰顺县委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届十次全会精神，研究部署该县贯彻落实意见。泰顺县委书记张银贵主持。

会议指出，省委十五届十次全会是在全省上下深入学习贯彻党的二十届五中全会精神的关键时刻，在冲刺四季度、夺取全年胜的重要节点召开的一次重要会议。会议审议通过的《决定》，贯通中央精神与浙江实际，是省域层面管党治党的路线图、任务书。全县上下要把学深悟透党的二十届五中全会精神和学习贯彻省委十五届十次全会部署结合起来、一体落实，深刻把握省委对标对表的政治自觉、严管严治的实践自觉、落地落细的使命自觉，以争当排头兵的高度自觉学懂弄通做实习近平党建思想，更好发挥党委总揽全局、协调各方的领导作用，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板，不断擦亮“干在实处、走在前列、勇立潮头”的鲜明标识。

会议强调，始终聚焦“落实”二字，坚定对标省委争当“四个排头兵”目标要求，一体落实党的二十届五中全会和省委全会精神，推动新时代党建高地和清廉建设高地县域样板不断取得新进展新成效。要以更高站位淬炼党性修养，坚持以党的政治建设为统领，健全完善习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署闭环落实机制，持续深化循迹溯源、理论铸魂，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要以更实举措服务发展大局，强化党的领导统领强县富民全过程各方面，全力抓好产业提升、项目推进、招商引资、促进消费等工作，把30项重点问题攻坚和“收官决胜、开局争先”专项行动结合起来，充分发挥模范带头作用，持续掀起争先实干、大抓落实的浓厚氛围。要以更大力度夯实基层基础，深入实施基层基础建设“争先攀高、全域建强”三年行动，刚性执行“重心下移、力量下沉”8条举措，深化前置型社会治理体系建设，以党建引领打通抓落实的“路”和“桥”。要以更优导向激扬实干担当，坚持在一线考察识别干部、培养锻炼干部，加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，持续构建“抓过程、重环节、快节奏、讲结果”闭环落实机制。要以更严作风涵养良好生态，全面落实管党治党政治责任，加强新时代廉洁文化建设，常态化开展警示教育，深入开展领导干部上门入企服务活动，构建亲而有度、清而有为的新型政商关系，让清正廉洁、干净干事在泰顺蔚然成风。

会议强调，要把贯彻落实省委十五届十次全会精神和干好年内工作结合起来，迅速掀起学习宣传贯彻热潮，抓好经济运行调度和推进，抓紧抓实“四上”主体培育、重大项目建设、外贸拓市场稳增长、消费提振等重点任务，毫不松懈抓好安全生产，高效统筹好发展和安全。同时按照“锚定五年、谋准三年、扎实干好每一年”的要求，深入调研、科学谋划今后五年和明年工作，谋深谋实思路举措，找准突破口和着力点，确保省市决策部署和“十五五”规划目标任务接续落实，推动明年开局各项工作争先进、创一流。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委常委会（扩大）会议传达学习贯彻省委十五届十次全会精神

记者：王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com