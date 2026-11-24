苍南发布 2026-11-24 11:19:38

11月20日上午，苍南县委常委会（扩大）会议召开，传达学习习近平总书记在纪念孙中山先生诞辰160周年大会上的重要讲话精神以及省委十五届十次全会精神，研究部署该县贯彻落实意见。苍南县委书记林海涵主持会议，苍南县委副书记、代县长孟晓晨，苍南县人大常委会主任林森森等参加会议。

11月20日上午，苍南县委常委会（扩大）会议召开，传达学习习近平总书记在纪念孙中山先生诞辰160周年大会上的重要讲话精神以及省委十五届十次全会精神，研究部署该县贯彻落实意见。苍南县委书记林海涵主持会议，苍南县委副书记、代县长孟晓晨，苍南县人大常委会主任林森森等参加会议。

会议传达学习习近平总书记在纪念孙中山先生诞辰160周年大会上的重要讲话精神。

会议指出，要坚定理想信念，深入学习孙中山先生“吾志所向，一往无前，愈挫愈奋，再接再厉”的奋斗精神，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以坚如磐石的政治定力扛起新时代赋予苍南的使命。要加快跨越发展，深入学习孙中山先生“振兴中华”的宏阔抱负，自觉把苍南各项工作置于全国、全省、全市大局中去思考谋划和推进落实，锚定“十五五”目标任务，带领全县上下坚定信心、敢打头阵、勇当先锋、争创一流，提速建设新时代浙江美丽南大门，奋力谱写中国式现代化苍南新篇章。

会议要求，要站稳人民立场，深入学习孙中山先生“国家之本，在于人民”的博大情怀，坚持在发展中保障和改善民生，聚焦缩小“三大差距”，高质量办好省市县民生实事，实施公共服务“七优享”工程，一体推进儿童、老年、育儿友好和青年发展型城市建设，全力打造共同富裕示范区县域样板。要广泛凝聚合力，要深入学习孙中山先生“革命事业由民众发之，亦由民众成之”的团结理念，更好发挥人大、政府、政协和各民主党派、工商联、无党派人士作用，团结广大企业家、在外苍商、新就业群体和基层群众，画好最大“同心圆”、奏响奋进“协奏曲”，汇众智、聚众力、成众事，为苍南跨越式高质量发展汇聚磅礴合力。会议传达学习贯彻省委十五届十次全会精神。

会议指出，这次省委全会是中国共产党成立105周年、全省上下深入学习贯彻党的二十届五中全会精神重要节点召开的一次重要会议，全县上下要把学习贯彻省委全会精神与党的二十届五中全会精神贯通起来，深刻把握省委持之以恒推进全面从严治党的政治自觉、重大成就和目标举措，确保各项部署在苍南落地生根。要全面对照省委全会部署的各项目标任务，找准切入点、下好先手棋，持之以恒推进全面从严治党，在凝心铸魂、护航大局、干事创业、亲清有为上走前列、作示范，努力取得更多突破性进展和标志性成果。

会议强调学习贯彻省委全会精神，关键要落在行动上、贯穿在工作中、体现在实效上。要全力以赴冲刺年度目标，紧盯短板指标和薄弱环节，加强对重点行业、重点企业、重点项目的精准分析、精准施策、精准服务，及时协调解决堵点难点，以决战姿态全力以赴冲刺四季度；要全力以赴增进民生福祉，依托共富工坊等载体稳住家门口就业，持续推动农村重点帮扶对象增收，抓实“一老一小”民生综合体建设和困难群体兜底保障，巩固教育医疗提质成果，加快优质公共服务下沉基层，让发展成果更多更公平惠及人民群众；要全力以赴守牢平安底线，紧盯重点领域，健全各项机制，推动各类隐患早发现、早处置，要压紧压实属地责任和行业监管责任，提升基层治理和应急处突能力，让发展成色更足、安全底板更牢；要全力以赴做好前瞻谋划，统筹做好县委务虚会、县党代会、县两会等会议筹备工作，把形势研判准、目标定合理、举措谋扎实。针对54个重点课题研究成果，要立足实际深入谋划、认真修改调整，确保课题内容既接天线又接地气，为苍南新一轮发展下好先手棋、赢得主动权。

来 源：苍南发布

原标题： 县委常委会（扩大）会议召开

记者：李静静

本文转自：温州新闻网 66wz.com