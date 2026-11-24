苍南发布 2026-11-24 11:22:01

11月20日，苍南县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会，苍南县委书记林海涵主持会议。苍南县委副书记、代县长孟晓晨及县委理论学习中心组其他成员参加会议，苍南县领导林森森、吴锡雕、叶秀敏、陈天杰、唐卫武、温端荣作交流发言。

11月20日，苍南县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会，苍南县委书记林海涵主持会议。苍南县委副书记、代县长孟晓晨及县委理论学习中心组其他成员参加会议，苍南县领导林森森、吴锡雕、叶秀敏、陈天杰、唐卫武、温端荣作交流发言。

会议要求，要深刻领会新时代管党治党取得的伟大成就，深刻领会持之以恒推进全面从严治党的战略抉择，深刻领会习近平党建思想是持之以恒推进全面从严治党的根本遵循，深刻领会“七个坚持”的重要原则和9个方面的系统部署，全面对标对表五中全会战略部署和省市委工作要求，坚持“围绕大局抓党建、抓好党建促全局”，切实铸牢政治忠诚，强化凝心铸魂，护航中心任务，锻造过硬队伍，深化强基固本，涵养政治生态，推动全面从严治党各项工作走前列、作示范。

会议强调，学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神，是当前和今后一个时期的重大政治任务，全县各级党组织要扛牢政治责任、周密安排推进，推动五中全会精神入脑入心、落地落细。县四套班子领导和各级领导干部要发挥领学促学作用，先学一步、学深一层，带头深入基层一线开展宣讲，以“关键少数”带动“绝大多数”；要迅速把五中全会精神传达到每一名基层党员干部，围绕五中全会精神学习，开展广大党员干部的培训和轮训，实现学习全覆盖。

会议强调，要统筹各新媒体平台，用好文化礼堂等基层阵地，以群众喜闻乐见的形式、简明易懂的语言，多层次、立体化开展宣传解读，全方位、多角度展示好全县干部群众的热烈反响、学习贯彻的生动实践。要把学习贯彻党的二十届五中全会精神，与学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神结合起来，与贯彻落实习近平总书记对浙江、温州、苍南的重要指示批示要求结合起来，与谋划推进县党代会结合起来，通过县党代会谋实谋细持之以恒推进全面从严治党的关键性举措、具体化抓手。

来 源：苍南发布

原标题： 县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会

记者：李静静

本文转自：温州新闻网 66wz.com