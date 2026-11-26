温州都市报 2026-11-26 08:24:00

前天，浙江省关心下一代工作委员会发布第五批“浙江省关心下一代教育基地”名单，温州有浙南民俗博物馆、中国寓言文学馆两家单位上榜。

温州网讯 前天，浙江省关心下一代工作委员会发布第五批“浙江省关心下一代教育基地”名单，温州有浙南民俗博物馆、中国寓言文学馆两家单位上榜。

据介绍，入选基地以促进青少年德智体美劳全面发展为目标，围绕理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法治教育等重点，着力发挥以德育人、以智启人、以体健人、以美化人、以劳树人的功能。

浙南民俗博物馆位于文成县，由旅欧华侨李存华、旅法华侨吴建荣等人联系旅欧华侨集资合股创办，目的是拯救濒临消亡的民间老物件，传承浙南地区民俗文化。馆舍建筑面积3280平方米，馆藏展品5000多件，系统展示了浙南地区衣、食、住、行、耕、用等方面的民俗生活。2022年，该博物馆被列入浙江省第二批乡村博物馆名单，并成为浙江省华侨国际文化交流基地。

中国寓言文学馆位于瓯海区泽雅镇，总占地面积约13000平方米，展馆面积1968平方米，设有主题展厅、多功能展厅、休闲驿站、直播空间等。展馆主体分“寓见、寓世界、寓中国、寓经典、寓言+”五大板块，分别介绍寓言及寓言文学、世界寓言发展、中国寓言文学、寓言名家名篇以及温州寓言文学等内容，多方位呈现寓言文学发展脉络与故事场景。这是全国唯一一座具备寓言文学藏品收藏、展览展示、线上宣传教育及线下研学实践功能的文化地标。

来 源：温州都市报

原标题： 温州两单位上榜“关心下一代教育基地”

通讯员 黄松光

本文转自：温州新闻网 66wz.com