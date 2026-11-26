中国质量报 2026-11-26 08:30:00

鞋服产品网络销售总额突破3.2亿元，带动当地就业800余人——这是浙江省温州市永嘉县韩埠村这个浙南普通村庄近年交出的电商答卷。在温州，这样的故事并非孤例。截至2025年底，温州在册网络经营主体达43.3万户，网络市场活力与规范水平同步提升。

鞋服产品网络销售总额突破3.2亿元，带动当地就业800余人——这是浙江省温州市永嘉县韩埠村这个浙南普通村庄近年交出的电商答卷。在温州，这样的故事并非孤例。截至2025年底，温州在册网络经营主体达43.3万户，网络市场活力与规范水平同步提升。

传统产业触网升级

作为传统制造业大市，温州率先启动地市级“平台+产业”双向赋能行动，围绕鞋服、电气、汽摩配、教玩具等产业集群，创新“一集群一平台”建设模式和“超级工厂”梯度培育体系。目前，该市7个产业集群被列入浙江“平台+产业”双向赋能重点产业目录，累计培育“超级工厂”976家，打造数字贸易园区11个。

乐清的电气产业集群是其中的典型。当地依托工业互联网平台，打通生产制造、供应链管理数据链路，联动主流电商平台打造电气产业带专属选品中心，落地百余家“超级工厂”，带动数百户中小电气企业线上拓市。2025年，乐清电气产品出口215.15亿元，规上企业数字化改造2.0版本覆盖率达66%。

在瓯海区中央商务区，近300家电商产业链企业集聚发展，年营收总额超50亿元，形成平台服务、品牌运营、直播带货、供应链配套的全链条生态。

“过去企业单打独斗做电商，现在政府搭平台、配服务、给政策，产业带集体触网上线，转型成本降了、效率提了。”温州市市场监管局相关负责人表示，“平台+产业”模式有效破解了传统制造业“不会转、不敢转、不能转”的难题，让数字平台真正“长”进了产业链里。

共富链路通到农家

针对山区海岛电商起步难、运营弱、人才缺的痛点，温州6部门联合出台“共富直播间”工作实施方案，作为“小切口、大撬动”改革项目重点推进，构建“标准化直播间+农播客培育+产业对接+监管服务”四位一体运行体系。

苍南县的实践最具代表性。当地针对针织内衣、特色农产品两大品类建成县级共富直播服务中心，配套合规指导、选品对接、人才孵化全链条服务，相关直播电商监管服务模式入选市场监管总局《2025全国网络交易监管优秀调研成果汇编》，2025年带动本地产业实现线上销售额超45亿元。温州累计培育共富直播间80家、农播客2000余名，带动就业超5000人；12个电商直播式“共富工坊”获评省级示范，7个案例入选全国农村电商典型案例，数量居全国地市级前列。

智慧治理守住底线

平台经济发展到哪里，监管服务就跟进到哪里。温州打破“人海战术”，建成网络市场监测中心，建立“每日监测巡查、每周研判送阅、每月分析总结、每季公开通报”的工作制度，推动监管从被动处置向主动预警转变，全市网络违法线索闭环处置率持续保持在100%。

针对直播电商、外卖餐饮等新业态，温州2023年率先制定网络直播营销合规经营指南，填补行业监管制度空白；创新“绿色直播间”培育认定制度，累计培育绿色直播间130家，孵化超千万规模直播间14个；“浙江外卖在线—温州基层治理全景化系统”入选市场监管总局科技赋能食品安全监管案例，全市网络餐饮“阳光厨房”覆盖率超91%。

严格之外亦有温度。温州推行轻微违法行为依法不予处罚、从轻减轻处罚等柔性监管方式，2025年以来开展行政指导、轻微违法减免处罚75家，实现既有监管力度，又有发展温度。

护航企业扬帆出海

作为著名侨乡，温州把跨境电商作为示范区创建的重点。当地建成投用跨境电商监管中心，落地浙江首个国际高端消费品保税仓，成为全省跨境电商业态最齐全的地市；实施“一县一园”“一带一园”发展计划，获批15个省级产业集群跨境电商发展试点，数量居全省首位，累计建成跨境电商产业园28个。

针对跨境电商企业“知识产权布局不清、海外侵权风险高发、维权支撑体系薄弱”三大痛点，温州在全国率先发布“温企出海知产护航”十大举措，构建“预警—护航—保障”全链条防护网。2025年以来，温州为595家跨境电商企业提供在美商标风险定向预警，累计发布海外风险预警函175份，帮助企业应对涉外知识产权纠纷31起、挽回经济损失6000万元。

回望3年创建路，温州的实践不是单点创新的堆砌，而是系统思维的落地：以平台赋能破解制造业集群数字化转型动力不足，以直播电商打通山区海岛共富路径，以智慧监管实现规范与发展的统一，以侨乡优势叠加放大产业与数字优势。

来 源：中国质量报

原标题： 平台沉进产业里 服务送到心坎上——全国网络市场监管与服务示范区创建的温州实践

作者 陈苑艳 记者 曹吉根

本文转自：温州新闻网 66wz.com