新华网 2026-11-26 09:22:00

《出口中国能力发展报告》国际研讨会25日上午在瑞士日内瓦万国宫成功举办。

这是11月25日在瑞士日内瓦万国宫拍摄的《出口中国能力发展报告》国际研讨会现场。新华社记者 连漪 摄

《出口中国能力发展报告》国际研讨会25日上午在瑞士日内瓦万国宫成功举办。中华人民共和国国际贸易谈判代表兼商务部副部长李成钢、联合国贸易和发展会议代理秘书长马雷诺、中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团临时代办李驰江大使出席研讨会并致辞。

李成钢指出，中国持续扩大进口，与世界共享中国大市场、大机遇。2025年11月，中方启动“出口中国”系列活动。这是中方支持贸易伙伴扩大对华出口，通过自身发展为世界创造更多机遇的重要举措。一年来，中国已在境内外举办相关活动约90场，为扩大各国优质商品输华发挥了积极作用。

11月25日，在瑞士日内瓦万国宫，联合国贸易和发展会议代理秘书长马雷诺（左二）在《出口中国能力发展报告》国际研讨会上发言。新华社记者 连漪 摄

李成钢强调，《出口中国能力发展报告》为各国共享中国超大规模市场提供建议，有助于各国优质产品扩大对华出口，是中方为全球共享中国市场提供的重要公共产品。中方将始终坚持真正的多边主义，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，推动全球经济治理体系改善完善，促进普惠包容的经济全球化，拓展国际经贸互利合作空间，让中国大市场更好惠及全球经济。

马雷诺表示，贸易是推动经济增长、创造就业和实现可持续发展的重要力量。中国是全球主要进口市场。《出口中国能力发展报告》为各国挖掘出口潜力、提升出口能力提供了实践指导。联合国贸易和发展会议将与中方进一步深化合作，共同推动包容性贸易和可持续发展。

李驰江表示，中方高度重视同联合国贸发会议等日内瓦多边机构的友好合作。《出口中国能力发展报告》推动“各国所长”与“中国所需”精准对接，是中国主动扩大进口、推动贸易平衡发展的实际行动。中方愿与各方携手同行，推动建设开放型世界经济，助力发展中国家更好融入全球产业链、价值链、供应链，为落实联合国2030年可持续发展议程贡献中国力量。

研讨会上，中国社会科学院世界经济与政治研究所、联合国贸易和发展会议分别介绍了《出口中国能力发展报告》主要内容。坦桑尼亚、巴基斯坦常驻日内瓦代表团大使作为国别代表发言。南方中心执行主任科雷亚、国际贸易中心国别项目司司长戈麦斯、世界贸易组织贸易分析主管皮尔马蒂尼就报告做了点评。国际组织代表、工商界人士和专家学者约150人参加研讨会。

来 源：新华网

原标题： 《出口中国能力发展报告》国际研讨会在瑞士日内瓦成功举办

记者 陈俊侠

本文转自：温州新闻网 66wz.com