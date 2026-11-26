温州日报 2026-11-26 09:10:39

11月25日，记者从温州市老年活动中心获悉，2027温州市老年春晚节目海选现已全城开启，面向全市老年文艺爱好者征集优秀节目。

温州网讯 时光不老，瓯韵流芳。昨天，记者从温州市老年活动中心获悉，2027温州市老年春晚节目海选现已全城开启，面向全市老年文艺爱好者征集优秀节目。本次海选共设置鹿城、乐清、瑞安及市本级4场专场活动，为广大老年朋友搭建展示才艺的舞台，展现温州老年人“老有所乐、老有所为”的精神风貌。

温州老年春晚是全市银龄群体的文化盛会，也是展示温州幸福养老成果、践行积极老龄观的重要平台。多年来，晚会以温情为底色，汇聚众多瓯越长者的才艺与热爱，成为一张富有温度的银发文化名片。

四大专场海选安排已经出炉。鹿城专场定于2026年12月2日在鹿城区九山书会举行，报名截至11月29日；乐清专场12月8日在乐清市中金汇商务中心举办，报名截至12月3日；瑞安专场计划12月中旬开展，地点待定，报名截至12月9日；市本级专场将于2027年1月5日在温州市老年活动中心（市老年电视大学）举办。

本次海选接受个人或团体报名。为凸显瓯越文化传承，节目可吸纳青少年、中年参演者，打造老少同乐的舞台作品。征集节目涵盖歌舞、语言、曲艺、器乐、武术、时装表演等多个类别，要求节目传递孝亲敬老、积极向上的文化内涵。

报名采取视频初审方式。报名者可将节目视频、图文资料及报名表发送至邮箱wzln0577@163.com，也可在工作时间前往鹿城区大南街道荷花路温州市老年活动中心二楼线下提交。视频须画面清晰、本人出镜、无剪辑拼接，真实呈现节目水平。入选者将由组委会电话通知具体海选场次。

据悉，本次海选全程不收取任何费用。海选优秀节目将纳入节目储备库，经综合评审打磨后，择优登上2027温州老年春晚主舞台。活动现场影像素材，主办方将用于公益宣传。无论资深文艺团队，还是初次登台的银龄新人，均可踊跃报名，站上舞台绽放风采。

来 源：温州日报

原标题： 2027温州市老年春晚海选全城启动 四大专场等您登台

记者 董吉妮

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