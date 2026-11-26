新华社 2026-11-26 09:22:05

记者11月26日从国家医保局获悉，依托全国统一医保信息平台，“连续用药管理”功能上线，参保人可便捷查询个人用药情况、购药记录，范围覆盖全国所有定点医疗机构和定点零售药店，并支持按年度、购药机构、购药渠道等多维度筛选。在就医时，参保人还可授权接诊大夫查看本人的既往用药情况。

记者11月26日从国家医保局获悉，依托全国统一医保信息平台，“连续用药管理”功能上线，参保人可便捷查询个人用药情况、购药记录，范围覆盖全国所有定点医疗机构和定点零售药店，并支持按年度、购药机构、购药渠道等多维度筛选。在就医时，参保人还可授权接诊大夫查看本人的既往用药情况。

参保人可通过国家医保局微信公众号、国家医保服务平台App、国家医保服务平台支付宝小程序、国家医保服务平台微信小程序使用此服务。

国家医保服务平台App截图。

以国家医保服务平台App为例，参保人登录后，可在首页点击“连续用药管理”。随后进入连续用药管理页面，页面顶部展示购药次数、药品品种数量、购药机构数量、涉及诊断疾病数量汇总，并统计自然年内药品总费用。连续用药管理页面按时间线完整呈现每一次门诊、住院及药店购药的用药结算记录，参保人可以查看就诊机构、科室、主诊断、药品名称、收费项目等级、规格用量及费用明细。

来 源：新华社

原标题： 医保上线新功能 参保人可便捷查询个人用药情况

记者 彭韵佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com