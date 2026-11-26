新华网 2026-11-26 09:22:05

临近岁末，英国《金融时报》专栏作家斯图尔特·柯克撰文指出，中国为全球绿色转型作出了重要贡献，应该给中国寄一张“感谢卡”。

柯克的理由可以总结为两个方面：在中国，风电、光伏加快发展，清洁能源发电量占比持续提高；在海外，中国制造的太阳能电池板、风电设备和电动汽车正帮助其他国家减排。

柯克的观点恰是现实写照。当今世界，气候变化带来的挑战日益严峻，全球能源转型压力持续增大。据联合国环境规划署估算，即使所有国家自主贡献都得到落实，本世纪全球平均气温较工业化前水平仍将上升约2.6摄氏度，高于《巴黎协定》设定的1.5摄氏度温控目标。与此同时，全球减排行动以及围绕减排和能源转型的国际合作却面临不少现实阻力。例如，刚刚闭幕的联合国气候变化安塔利亚大会，就未能就政治决定达成一致。

在此背景下，中国在实现经济发展的同时不断降低碳排放强度的绿色转型实践正受到越来越多关注。2025年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放较2020年降低17.7%。具体到清洁能源领域，中国在风光资源富集地区布局大型风电光伏基地和配套输电通道，同时利用厂房和居民屋顶发展分布式光伏，推动电力跨区域输送和就近消纳。中国光伏发电装机已历史性超过煤电，成为装机规模最大的电源品类。

9月20日，宁夏吴忠市红寺堡区柳泉乡高效智能恒温节水光伏大棚内数字屏上显示智能环境监测信息。新华社记者刘昀摄

中国绿色转型的亮眼数据，离不开高性价比的清洁技术和产品。国际能源署认为，中国在这一领域的成本优势，源于长期积累的技术创新、生产效率提升和产业链协同。随着国内市场需求扩大，企业持续推出新技术、新产品，并通过规模化生产摊薄研发和设备成本。设备价格更可负担，又带动更多企业和家庭采用清洁技术，形成需求增长与成本下降相互促进的良性循环。

中国绿色产业的发展，也在不断助力其他国家的脱碳进程。行走在欧洲街头，常能看到中国品牌的新能源汽车，例如在英国伦敦，途经诺丁山的94路公交线已实现全电动化，用的正是中英企业合作制造的双层巴士；在巴基斯坦旁遮普省，农民用中国产光伏板驱动水泵，既节省柴油开支，又减少停电对农事的影响；在尼日利亚拉各斯，昔日以卖发电机为主的电器市场如今摆满光伏板和蓄电池，中国产太阳能设备甚至上了当地人的结婚礼物清单……

7月27日，在山东港口烟台港，出口英国的宇通电动双层公交车驶入汽车运输船（无人机照片）。新华社发（唐克摄）

中国绿色技术和产品的顺畅流通，有助于降低当地减排成本，让更多企业和家庭有意愿、有条件参与绿色转型，这对于推动全球减排具有重要意义。英国“碳简报”网站近日刊文指出，中国出口的清洁能源技术产品有效助力全球减少二氧化碳排放，估计2026年的出口产品可帮助境外减少排放总量的近2%。美国前国务卿克里日前接受采访时也表示，中国正引领世界逐步摆脱对化石燃料的依赖，包括美国在内的其他国家必须跟上。

气候变化是全人类面临的共同挑战。在柯克看来，若论守护地球的未来、减缓全球变暖的脚步，让下一代仍有机会在圣诞节看到雪花飘落，“没有哪个国家比中国做得更多”。他提议寄出“感谢卡”，既是对中国绿色转型的深刻认同，更是对各国少一些指责与壁垒、多一些行动与合作的呼唤和提醒。只有算清这笔关乎人类共同未来的大账，才能更好地在分歧中凝聚共识，在行动中汇聚应对气候变化的更大合力。

来 源：新华网

原标题： 国际随笔丨英国作家为何提议给中国寄“感谢卡”

记者 高文成

本文转自：温州新闻网 66wz.com