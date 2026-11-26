新华网 2026-11-26 09:22:06

记者11月26日获悉，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所联合广西文物保护与考古研究所等单位，从广西的穿山洞和龙船洞两处遗址获得4颗古人类牙齿，其中龙船洞古人类属于丹尼索瓦人，穿山洞古人类属于一种未知古人类支系，化石证实这两种古人类都曾在广西活动。

记者11月26日获悉，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所联合广西文物保护与考古研究所等单位，从广西的穿山洞和龙船洞两处遗址获得4颗古人类牙齿，其中龙船洞古人类属于丹尼索瓦人，穿山洞古人类属于一种未知古人类支系，化石证实这两种古人类都曾在广西活动。

丹尼索瓦人是一支已灭绝的古人类，最早发现于2010年，广泛分布于亚洲。随着新化石材料和分子证据的不断积累，东亚中更新世古人类被认为大概率都属于丹尼索瓦人支系。然而，化石材料的稀缺长期制约着对丹尼索瓦人地理分布及东亚大陆是否存在其他古人类谱系的认识。此次在广西获得的4颗古人类牙齿，为研究提供了关键化石证据。

为确定这些古人类的分类，研究人员通过古蛋白质组学和形态学综合分析，对穿山洞和龙船洞发现的牙齿与其他多种人属标本进行比较。研究发现，龙船洞发现的古人类属于丹尼索瓦人，这是丹尼索瓦人首次在岭南亚热带地区被发现。

而穿山洞古人类的牙齿与任何已知的东亚人属成员都不太吻合，属于一种未知古人类支系。研究人员推测其形成可能源于对岭南特殊环境的适应，或者曾在东亚更大范围分布、后迁徙至岭南避难所并存活下来。

研究人员表示，此项研究不仅将丹尼索瓦人的分布范围进一步扩展至岭南地区，而且揭示出这一区域人类谱系的多样性，为理解东亚古人类种群结构、区域变异与可能的基因交流提供了重要依据。

相关成果论文于北京时间11月26日在国际学术期刊《自然》发表。

来 源：新华网

原标题： 化石证实丹尼索瓦人和未知古人类支系曾在广西活动

记者 刘祯、黄凯莹

本文转自：温州新闻网 66wz.com