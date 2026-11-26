新华社 2026-11-26 09:22:06

干旱是制约粮食生产的重大瓶颈。长期以来，作物育种领域存在着抗旱与高产之间难以兼顾的难题。近期我国科研团队从长期适应极端干旱生境的地衣真菌中挖掘出新型抗旱基因，为培育抗旱高产粮食作物提供了新的遗传资源与理论思路。该成果11月26日凌晨在线发表于国际期刊《自然》。

干旱是制约粮食生产的重大瓶颈。长期以来，作物育种领域存在着抗旱与高产之间难以兼顾的难题。近期我国科研团队从长期适应极端干旱生境的地衣真菌中挖掘出新型抗旱基因，为培育抗旱高产粮食作物提供了新的遗传资源与理论思路。该成果11月26日凌晨在线发表于国际期刊《自然》。

地衣是由真菌和光合共生生物形成的特殊共生体系，可以在干旱、贫瘠、高寒等严酷环境中长期生存，蕴含着独特的抗逆基因资源。通过大规模筛选，我国科研团队从地衣型真菌石果衣基因组中鉴定出新的抗逆基因EpTFIIAγ。

石果衣地表群落与微观照片。（中国科学院微生物研究所魏江春院士团队供图）

经过跨物种遗传转化以及多年份、多地点、多遗传背景的田间试验证明，该基因能够精准协调植物逆境生存与生长发育的动态平衡，显著提高小麦、水稻、玉米等粮食作物的抗旱能力，且在干旱环境下单株产量提高19.7%—42.4%，正常供水条件下仍能促进部分作物产量提升。团队进一步解析该基因独特的分子作用机制，发现蛋白N端特殊的内在无序区是发挥功能的关键。

EpTFIIAγ在小麦中的调控网络。（西北农林科技大学康振生院士、毛虎德研究员团队供图）

从极端环境生物中发掘抗逆基因资源的思路，以及跨物种、跨遗传背景、多环境和多年份田间试验的系统验证得到了业界认可。业内专家认为，该研究拓展了优异基因的挖掘范围，通用性强、适配场景广，能够有效应对气候变化下干旱对农业生产带来的风险，对保障我国旱区粮食安全、推动种业创新具有重要的科学价值与应用前景。

该研究由西北农林科技大学康振生院士、毛虎德研究员团队与中国科学院微生物研究所魏江春院士团队合作完成。“这项研究跳出仅从作物筛选优良基因的传统思路，证明荒漠极端生物是一座待挖掘的基因宝库。”康振生院士说。

来 源：新华社

原标题： 我国科研团队从地衣真菌中发现作物抗旱增产新基因

记者 高靖璇、姚友明

本文转自：温州新闻网 66wz.com