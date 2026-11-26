中国天气网 2026-11-26 09:22:06

11月26日起至11月底，南方大部将陆续转晴并持续升温。同时，北方大部仍以晴为主，雨雪主要集中在新疆、黑龙江等偏北地区，虽然今后三天冷空气会带来短暂降温，但之后气温会快速回升。本月底到下月初，南北方气温都会升至近期高点，长江中下游等地将暖如小阳春。

今天（11月26日）起至11月底，南方大部将陆续转晴并持续升温。同时，北方大部仍以晴为主，雨雪主要集中在新疆、黑龙江等偏北地区，虽然今后三天冷空气会带来短暂降温，但之后气温会快速回升。本月底到下月初，南北方气温都会升至近期高点，长江中下游等地将暖如小阳春。

南方降水快速缩减 东北西北雨雪较为频繁

昨天，南方降水减少，云南到华南一带仍有阴雨；北方大部天气晴朗，偏北地区有雪。监测显示，昨天，新疆北部、内蒙古东北部、黑龙江等地出现小到中雪或雨夹雪，云南南部、广西中部、广东东部、福建南部等地出现中到大雨。

今天，南方降水会快速缩减，大部地区逐渐转晴，并且晴多雨少的格局会持续至月底。而在北方，未来一段时间大部地区仍以晴好天气为主，不过西北、东北等地偏北地区受高空槽活动影响雨雪较为频繁。

中央气象台预计，今天，青海东部、甘肃河西、内蒙古中东部、东北地区北部和东部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，内蒙古东北部等地局地有大雪。吉林中部、辽宁东部、四川盆地西部和南部、贵州西北部、云南南部、福建东部沿海、浙江东部沿海、海南岛东部、台湾岛等地部分地区有小雨。

明天，新疆北部、内蒙古东部、黑龙江等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆北部高海拔地区、黑龙江东北部等地部分地区有大到暴雪。吉林东部、辽宁东部、海南岛、台湾岛等地部分地区有小雨。

后天，新疆北部等地部分地区有中到大雪或雨夹雪，其中，新疆北疆北部和北疆东部等地局地有暴雪。山东半岛东部、海南岛东南部、台湾岛等地部分地区有小雨。

由于降水稀少，未来几天北方大部将持续干燥，南方相对湿度也会明显降低，预计28日西南多地、江南东部、华南北部等地的最小相对湿度将降至不足30%，华北、黄淮一带不少地方更是会不足20%，公众需及时补充水分，注意用火、用电安全。

北方气温波动回升 南方气温稳步上扬

昨天14时，北方气温回升，西北地区东部、华北大部、东北地区中南部、黄淮东部等地部分地区升温6至10℃，局地12℃左右，最高气温10℃线被抬至华北中部一带。

未来三天，新一股冷空气将影响我国，西北地区东部、华北大部、东北地区、黄淮等地降温4℃至6℃，内蒙古东部、东北地区北部等地降温8℃至10℃。不过这股冷空气势力总体较弱，因此上述地区降温后会快速回升。像济南，今天最高气温会升至18℃，明后天逐渐降至10℃，30日又会升至21℃，气温起伏较大。而在长江以南大部，由于短期内不会受冷空气的明显影响，因此今天起至下月初气温将稳步回升。

预计11月30日到12月1日，南北方大部气温将达到近期高点，最高气温10℃线会向北推进到东北南部一带，最高气温20℃线会推进到黄淮北部一带，长江中下游多地最高气温可达25℃左右，部分地区温暖程度同期罕见，迎来“冬日小阳春”。

中国天气网提醒，月底前北方多地气温波动幅度较大，建议公众及时关注天气预报信息，根据气温变化适时调整衣物，做好保暖措施，谨防感冒等呼吸系统疾病。

来 源：中国天气网

原标题： 南方雨后转晴多地将暖如小阳春 北方大部气温波动中回升

本文转自：温州新闻网 66wz.com