南方雨后转晴多地将暖如小阳春 北方大部气温波动中回升
今天（11月26日）起至11月底，南方大部将陆续转晴并持续升温。同时，北方大部仍以晴为主，雨雪主要集中在新疆、黑龙江等偏北地区，虽然今后三天冷空气会带来短暂降温，但之后气温会快速回升。本月底到下月初，南北方气温都会升至近期高点，长江中下游等地将暖如小阳春。
南方降水快速缩减 东北西北雨雪较为频繁
昨天，南方降水减少，云南到华南一带仍有阴雨；北方大部天气晴朗，偏北地区有雪。监测显示，昨天，新疆北部、内蒙古东北部、黑龙江等地出现小到中雪或雨夹雪，云南南部、广西中部、广东东部、福建南部等地出现中到大雨。
今天，南方降水会快速缩减，大部地区逐渐转晴，并且晴多雨少的格局会持续至月底。而在北方，未来一段时间大部地区仍以晴好天气为主，不过西北、东北等地偏北地区受高空槽活动影响雨雪较为频繁。
中央气象台预计，今天，青海东部、甘肃河西、内蒙古中东部、东北地区北部和东部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，内蒙古东北部等地局地有大雪。吉林中部、辽宁东部、四川盆地西部和南部、贵州西北部、云南南部、福建东部沿海、浙江东部沿海、海南岛东部、台湾岛等地部分地区有小雨。
明天，新疆北部、内蒙古东部、黑龙江等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆北部高海拔地区、黑龙江东北部等地部分地区有大到暴雪。吉林东部、辽宁东部、海南岛、台湾岛等地部分地区有小雨。
后天，新疆北部等地部分地区有中到大雪或雨夹雪，其中，新疆北疆北部和北疆东部等地局地有暴雪。山东半岛东部、海南岛东南部、台湾岛等地部分地区有小雨。
由于降水稀少，未来几天北方大部将持续干燥，南方相对湿度也会明显降低，预计28日西南多地、江南东部、华南北部等地的最小相对湿度将降至不足30%，华北、黄淮一带不少地方更是会不足20%，公众需及时补充水分，注意用火、用电安全。
北方气温波动回升 南方气温稳步上扬
昨天14时，北方气温回升，西北地区东部、华北大部、东北地区中南部、黄淮东部等地部分地区升温6至10℃，局地12℃左右，最高气温10℃线被抬至华北中部一带。
未来三天，新一股冷空气将影响我国，西北地区东部、华北大部、东北地区、黄淮等地降温4℃至6℃，内蒙古东部、东北地区北部等地降温8℃至10℃。不过这股冷空气势力总体较弱，因此上述地区降温后会快速回升。像济南，今天最高气温会升至18℃，明后天逐渐降至10℃，30日又会升至21℃，气温起伏较大。而在长江以南大部，由于短期内不会受冷空气的明显影响，因此今天起至下月初气温将稳步回升。
预计11月30日到12月1日，南北方大部气温将达到近期高点，最高气温10℃线会向北推进到东北南部一带，最高气温20℃线会推进到黄淮北部一带，长江中下游多地最高气温可达25℃左右，部分地区温暖程度同期罕见，迎来“冬日小阳春”。
中国天气网提醒，月底前北方多地气温波动幅度较大，建议公众及时关注天气预报信息，根据气温变化适时调整衣物，做好保暖措施，谨防感冒等呼吸系统疾病。
来 源：中国天气网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州加快新场景大规模建设应用 企业需求能看见 前沿技术先进厂要闻11-25
-
夏粮丰收、“土特产”成链、农民增收，温州乡村振兴开局良好外地媒体看温州11-25
-
沪杭高铁初步设计获批 建成后乘温州高铁可直达浦东机场社会11-25
-
温州首单林木碳汇保险落地泰顺 116亩乔木林投保花了668.1元社会11-25
-
温州：三年实现全市千余所中小学建成“少年科学院”科教文体11-25
-
第一次期中考后，高一家长在焦虑什么？名师支招科教文体11-25
-
记者观察：初中阅读缘何遭遇“急刹车”？科教文体11-25
-
江蟹生尝鲜正当时 红膏蟹批发价下降超两成社会11-25
-
马拉松开跑、天气转凉 你的“小心脏”准备好了吗社会11-25
-
温州三名小将入选中国足协“未来之星计划”科教文体11-25