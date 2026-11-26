新华网 2026-11-26 09:22:07

中国自由式滑雪运动员谷爱凌25日在社交平台透露，自己日前在奥地利训练时不慎受伤，导致肩膀脱臼，可能无法参加即将在河北崇礼云顶举行的世界杯比赛。不过，据悉她仍将前往比赛地。

中国自由式滑雪运动员谷爱凌25日在社交平台透露，自己日前在奥地利训练时不慎受伤，导致肩膀脱臼，可能无法参加即将在河北崇礼云顶举行的世界杯比赛。不过，据悉她仍将前往比赛地。

谷爱凌表示，受伤后她已前往医院接受检查及复位治疗，目前仍在等待医生的进一步判断，但参加云顶站比赛的可能性较小。她也向已经购票或安排好行程、准备到现场为她加油的观众表达了歉意。

谷爱凌团队相关人士25日晚向新华社记者确认，尽管参赛可能性较小，但谷爱凌届时仍将前往崇礼。

现年23岁的谷爱凌在2022年北京冬奥会上夺得自由式滑雪女子大跳台和U型场地技巧两枚金牌以及坡面障碍技巧银牌。今年2月，她在米兰冬奥会上卫冕U型场地技巧项目，并收获大跳台和坡面障碍技巧两枚银牌，以3金3银成为冬奥会历史上获得奖牌最多的自由式滑雪运动员。

2026-2027赛季国际雪联自由式滑雪和单板滑雪U型场地世界杯云顶站比赛将于12月9日至12日举行。谷爱凌曾连续三个赛季在该站赛事中夺得自由式滑雪女子U型场地技巧项目冠军。

来 源：新华网

原标题： 谷爱凌或因伤缺席云顶站世界杯 但仍将前往崇礼

记者 肖亚卓、杨帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com