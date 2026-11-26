美国艾奥瓦州引爆近5吨含铅爆炸物
新华网 2026-11-26 09:22:07
美国陆军25日上午在艾奥瓦州东南部米德尔敦一家弹药厂内引爆近5吨用于制造起爆药的叠氮化铅，引发担忧。
美国陆军25日上午在艾奥瓦州东南部米德尔敦一家弹药厂内引爆近5吨用于制造起爆药的叠氮化铅，引发担忧。
当地媒体发布的视频显示，爆炸产生的白色烟雾高达数百英尺。虽然烟雾很快消散，专家警告说，可能需要数天才能知道有多少铅尘飘散至民宅、学校和农场。
普渡大学灾害规划专家安德鲁·惠尔顿告诉美国国家公共广播电台，爆炸对儿童和孕妇潜在危害最大，空气或物体表面会残留铅尘，烟尘可能扩散到距离弹药厂100英里（约160公里）以外的地区。
邻近的伊利诺伊州和密苏里州已做好监测和应急准备。
叠氮化铅自第一次世界大战以来一直在使用。这次引爆的叠氮化铅17年前被转移至艾奥瓦州的掩体中。据当地媒体报道，有关方面发现这些叠氮化铅已结晶且不稳定，在低温下可能失控爆炸，因此采取受控引爆措施。
此次引爆23日在一家联邦法院获批，此前多次推迟。
来 源：新华网
原标题： 美国艾奥瓦州引爆近5吨含铅爆炸物
记者 徐静
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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