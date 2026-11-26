埃及吉萨省车祸引发大火 烧毁27辆车致31人死亡
11月25日晚，在埃及吉萨省车祸现场，人们围在起火烧毁的卡车残骸旁。新华社记者 辛梦晨 摄
埃及检察机关25日发表声明说，当天一辆运载石油制品的卡车在埃及吉萨省环城公路碰撞起火后引发火灾，烧毁27辆车，造成数十人死亡。检方已就事故展开调查。
声明说，检方已派人赴现场调查事故原因及经过，前往医院向伤者了解情况并检查遇难者遗体。
11月25日晚，在埃及吉萨省车祸现场，人们站在被烧毁的车辆残骸旁（手机照片）。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）
埃及卫生和人口部公布的数据显示，事故造成31人死亡、21人受伤。
埃及总统府发表声明说，埃及总统塞西密切关注事故后续处置情况，指示有关部门全力救治伤者，为遇难者家属提供必要支持，尽快清理事故现场、恢复正常交通，并采取必要措施保障公共安全。
11月25日晚，在埃及吉萨省车祸现场，人们围在起火烧毁的卡车残骸旁。新华社记者 辛梦晨 摄
埃及内阁发表声明说，埃及总理马德布利已与卫生和人口部长、社会团结部长跟进伤者救治及事故救助工作，指示有关部门提供援助和赔偿，并要求抓紧调查事故原因。
据中国驻埃及大使馆消息，此次事故暂无中国公民伤亡报告。
来 源：新华网
记者 姚兵 徐皓夫
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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