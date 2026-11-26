温州晚报 2026-11-26 09:21:51

近日，沉寂多年的鹿城区爱晚亭正式恢复开放。这座藏在沧河巷里、承载着几代温州人记忆的老亭子，从闲置的历史建筑，变身家门口的便民公益驿站。

爱晚亭推出常态化便民公益服务

爱晚亭义工为居民维修小家电

温州网讯 近日，沉寂多年的鹿城区爱晚亭正式恢复开放。老亭檐下，一台复古收音机缓缓流淌出老歌，路过的老人闻声驻足，在青石板巷的微风里停下脚步。这座藏在沧河巷里、承载着几代温州人记忆的老亭子，从闲置的历史建筑，变身家门口的便民公益驿站。

闲置老亭“新生”

化身家门口的公益驿站

昨天，记者来到位于鹿城区五马街道城西街社区沧河巷1号的爱晚亭。

爱晚亭的故事，要从“美人台”说起。城西街社区党委书记、居委会主任王文变介绍，爱晚亭原是晚清时期有名的戏台美人台，1928年一场大火将戏台焚毁，旧址几经变迁。1971年，当地居民自发在空地搭建休息亭，取杜牧诗句“停车坐爱枫林晚”之意定名爱晚亭，也取敬老憩邻、安享晚景之意。

长久以来，它是温州知名的伏茶公益点位，一直以来由城西街社区老年人协会运营，夏日施茶、日常读报闲谈，是老巷居民歇脚相聚的好去处。2021年，受疫情影响，爱晚亭关停，此后便一直闲置，往日热闹消散在巷弄里，除此之外，屋檐瓦片日渐老化，长期存在安全隐患。

“这几年，不少老街居民一次次向社区反馈，盼着这座老亭子能重新亮起来。”王文变说，来问的人里，有在这儿喝过伏茶的，也有小时候在亭子边长大的，“对他们来说，这不只是一间空着的屋子，更是宝贵的记忆。”

倾听居民呼声后，城西街社区决定活化这处历史空间。今年4月，爱晚亭保护性修缮与功能升级工程启动。王文变介绍，社区面向社会募集资金，辖区不少居民主动捐款，共筹集9万元用于爱晚亭修缮；亭子重新挂上的“爱晚亭”牌匾和立在檐下的石碑，也是由爱心人士捐赠的。

社区在最大程度保留原有古建风貌、不破坏亭体格局的前提下，对亭子进行修整翻新，把一处闲置老亭改造为便民服务点，让历史建筑不再沉睡，打通民生服务的“最后一米”。

家电维修义诊理发

老亭檐下摆开服务摊

11月中旬，修缮完工的爱晚亭正式重新开放，它没有只做供人歇脚的空亭子，而是把居民刚需的公益服务搬进黛瓦之下。为把温情关怀送到居民家门口，城西街社区爱晚亭推出常态化便民公益服务，每周一、周三、周五上午准时开展，用贴心、实在的公益行动，温暖辖区居民。

昨天上午，记者来到爱晚亭。当天的便民服务专场正热闹开展，小家电维修、义诊同步上线。温州市家用电器协会秘书长、温州市叶友明技能大师工作室负责人叶友明早早来到现场，铺开工具为居民检修家电。住在附近的毛阿姨提着搁置一个多月的除螨仪和搅拌机赶来，她说：“外面维修店要么嫌麻烦不修，要么配件难找，扔了实在可惜，现在家门口有免费维修，太方便我们老年人了。”

叶友明告诉记者，自己在得知社区为爱晚亭招募公益力量时，就主动联系社区报名，愿意长期在这里提供家电维修服务。叶友明说：“社区里如果有行动不便的孤寡老人，我们会上门为他们提供免费检修服务。”

除家电维修、义诊外，爱晚亭常态化服务清单还包含免费理发、推拿理疗、手机贴膜、网络检测、资费优化等项目。王文变介绍，所有服务项目不是凭空设置，网格员前期逐户走访摸排，收集居民真实诉求，再根据大家的需求对接爱心单位、志愿团队，按需匹配服务资源。他说：“居民想要什么，我们就对接什么，让公益服务真正贴合老街百姓的日常。”

打造老城区公益支点

小善亭装下一条街的善意

王文变说：“如今，‘新生’的爱晚亭刚刚起步，社区的规划还有更远的蓝图。”社区不满足于零散的便民摆摊，希望以爱晚亭为核心支点，整合整条街巷的资源，把它打造成属于温州老城区的特色公益品牌。

他介绍，接下来，社区会持续扩充服务队伍与服务品类。下一步计划对接辖区内的律师事务所，定期入驻为居民开展免费法律咨询；修锁师傅、裁缝匠人也将陆续加入，把更多接地气的手艺服务送到亭前。

同时，社区还联动周边业态与文化阵地，隔壁经营多年的面馆愿意参与公益，冬至可提供场地和炊具，为邻里煮上一锅暖心汤圆；几步之外的郑振铎纪念馆，也将和爱晚亭携手，在暑期推出面向青少年的公益研学、文化实践活动。

“我们以爱晚亭这个点位为依托，串联起周边商户、文化场馆、志愿力量，把零散的爱心拧成一股绳。”王文变说，未来爱晚亭不只是一个修东西、做义诊的服务点，更是老街邻里交流、文化传承、公益汇聚的平台，让老巷的温情，长久延续下去。

王文变所说的“长久延续”，在温州有着更深的土壤。在温州，以“亭”为载体的公益行动遍地开花，温州人习惯称之为“善亭”。据了解，目前全市已建成善亭120多座、伏茶点3000多个，慈善服务网络不断延伸。红日亭、三乐亭、复兴亭……一座座善亭扎根街巷，夏供伏茶、冬施热粥，是延续多年的民间传统。温州人的善意，藏在街头巷尾的方寸亭台之间，不靠宏大声势，贵在长久坚持。

来 源：温州晚报

原标题： 从闲置老亭到暖心驿站

沧河巷爱晚亭温情回归，老巷烟火气回来了

记者 张琼冉

本文转自：温州新闻网 66wz.com