温州晚报 2026-11-26 09:21:51

11月22日上午，宁波游客高平女士专程赶到永嘉县综合行政执法局岩头执法中队，将绣着“危难相助 寒冬暖心”的锦旗和亲笔感谢信送到机动一中队队员吴东银手中。

温州网讯 11月22日上午，宁波游客高平女士专程赶到永嘉县综合行政执法局岩头执法中队，将绣着“危难相助 寒冬暖心”的锦旗和亲笔感谢信送到机动一中队队员吴东银手中。

游客手机落水

他毫不犹豫下水

时间回到11月20日晚6时许，来自宁波的高女士和同伴在丽水古街游玩时，口袋里的手机不慎滑落坠入了河道。手机里存着旅途照片和大量重要工作资料，高女士趴在栏杆上张望许久，试了几次都无从下手，站在岸边急得团团转。

此时，吴东银和同事正在丽水古街入口附近巡逻，得知这一情况后迅速赶来。看着高女士焦急的样子，他没有多言，问清落水位置后，当即脱去外衣、外裤，踩着硌脚的石块踏入河中。吴东银回忆，当时旁边没有可用的打捞工具，“一开始看水不深，脱了裤子下去，才发现水漫到腰部这里了。”冰冷的河水瞬间漫过腰腹，当时水温只有9℃至10℃。

下水后，吴东银先用脚在水底试探，半天没有碰着；想弯腰用手摸，可上身毛衣进水后沉甸甸的，人弯不下去，十分吃力。就这样手脚并用找了半天，终于用脚碰到了手机，他索性一头扎进水里，把手机捞了上来。整个过程持续了约十分钟。

做好事不留名

她专程上门致谢

手机捞上来后，吴东银直接交还给高女士，叮嘱对方注意安全，便转身离开。高女士掏出现金想表示感谢，吴东银连连摆手说：“使不得，这可使不得。”

吴东银没有留下姓名和单位，浑身湿透的他冻得受不了，赶紧回住所换了衣服，又出来继续巡逻到晚上9点。

“这么冷的天，他二话不说就下水了，连名字都没留下，我心里实在过意不去。”高女士说，一行人并未放弃寻找这位好心人，她们回忆队员的制服标识，又通过当地派出所打听、联系，几经周折联系到永嘉县综合行政执法局，才找到了吴东银。

11月22日，高女士带着锦旗和感谢信专程上门致谢。她将感谢信和锦旗送到吴东银手上，握着吴东银的手，反复道谢。

感谢信中这样写道：您的见义勇为、有求必应，让我在寒冷的冬夜里感受到了春天般的温暖。您的善举不仅挽回了我重要的财物，更让我看到了平凡岗位上不平凡的高尚品格。

群众事无小事

“执法为民”添暖意

收到锦旗，吴东银有些不好意思：“说实话，这就是微不足道的小事。我们平常遇到游客、居民有什么事情都会去帮，每个队员都会这样做。”

在吴东银看来，帮游客捞手机只是日常巡逻中众多“小事”之一。下水道堵塞、游客物品掉落、问路咨询、交通事故处理地点咨询……巡逻中，当地居民和游客遇到大事小情都会来向他们询问。“群众的事无小事，都是本职工作。能让游客在永嘉玩得开心，居民生活顺心就好！”

面对寒冬刺骨的水温和齐腰深的河水，吴东银毫不犹豫下水为游客找手机，为“执法为民”写下了最朴素的注脚，也让冬日的丽水古街多了一份暖意。

永嘉县综合行政执法局相关负责人表示，楠溪江创建国家5A级旅游景区工作开展以来，景区执法队伍坚持优先响应游客求助，积极做好寻物、引路、应急帮扶等服务。寒夜捞手机这件小事，是执法队员的本能担当，也是景区服务提质的生动体现。下一步，中队将持续把为民服务融入值守日常，用一件件暖心实事，让楠溪江山水秀美、温情常在。

来 源：温州晚报

原标题： 丽水古街出暖心新故事 这么冷的天，他下水为游客捞手机

记者 张嫣彬 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com