温州晚报 2026-11-26 09:21:51

近日，一名六旬老人被网络帖子上的峡谷美景吸引，独自一人闯入乐清双龙谷的原始密林，最终被困山林。乐清市龙之野救援队大荆中队接到求助警情后，二十多名队员跋山涉水、披荆斩棘、步步惊险，历时近9小时搜救成功。

温州网讯 近日，一名六旬老人被网络帖子上的峡谷美景吸引，独自一人闯入乐清双龙谷的原始密林，最终被困山林。乐清市龙之野救援队大荆中队接到求助警情后，二十多名队员跋山涉水、披荆斩棘、步步惊险，历时近9小时搜救成功。

搜救路上步步惊心

11月24日下午3时20分，乐清市公安局湖雾派出所向乐清市龙之野救援队大荆中队发出联动救援协助指令，一名61岁的老人独自穿越双龙谷峡谷，偏离正规徒步路线约两小时后彻底迷失方向，目前身体出现抽筋、发冷等不适症状，需要即刻救援。

由于深山基站稀疏、手机信号薄弱，因此搜救难度极大。大荆中队迅速集结15名队员，背着急救包、照明设备、保温装备和攀爬装备，第一时间奔赴双龙谷。抵达现场后，中队长干方涛带领8名队员从双龙谷正规正穿路线推进排查，指导员邬德富带7名队员从双龙谷反穿线路迂回搜寻，双向并进开展搜救。

连日降雨让双龙谷溪水暴涨，崖壁湿滑泥泞，沿途多处需涉水通行，冰冷溪水最深没过膝盖，多处悬崖路段、铁索桥需徒手攀爬，脚下步步惊心。

一名队员险些坠崖

其间，搜救队员邬德富在攀爬一处湿滑崖壁时，脚底突然打滑，身体瞬间冲坠，谷底就是8米深的潭水。危急时刻，他凭本能死死抠住崖壁稳住身形，右手大拇指瞬间被岩石划开一道深长创口，血流不止。在紧急包扎伤口后，为了安全起见，搜救队伍先行安排人员护送他下山就医，其余队员继续深入密林搜救被困人员。

然而搜救困难接踵而至，队员们得知，被困的老人因恐慌自行攀爬转移至山顶区域，实际位置与初始定位相差四至五个山头，原有搜救轨迹全部失效。

救援队员短暂接通被困老人的电话后，引导他点亮手机灯光挥手示意。山谷间，那一点微弱的光亮肉眼可见，却因绝壁阻隔、无任何成型步道，看似咫尺之距，实则相隔数小时的野路，形成“看得见、走不通”的搜救僵局。

为规避夜间野线搜救风险，干方涛安排两名经验不足的新队员和体能透支的第二梯队队员先行下撤休整、保暖，他自己则带两名技术骨干，手持柴刀挺进常年无人涉足的原始山林。

紧急增援救回老人

深夜山林寒风刺骨、漆黑难行。队员们手持木棍探路、挥刀清理障碍，拨开齐人高的茅草，在无路的深山中一点点开辟搜救通道。尖锐枝刺不断刮擦面部、手臂、腿部，每一步都伴随未知风险，却没有一个人停下。

当晚7时，远程实时关注着救援动态的龙之野救援队大队长叶永清驱车赶赴现场，同步联系技术团队向被困人员发送卫星高精度定位链接，精准锁定实时坐标，重新规划最优搜救轨迹，并紧急组建8人第三梯队抄近路上山增援。

当晚10时许，第三梯队克服夜间低温、陡坡湿滑、荆棘密布等阻碍，历经一小时攀爬终于抵达并找到被困老人。此时，老人因长时间挨饿受凉，已明显失温，加上体力透支，身体极度虚弱。搜救队员迅速为其裹上保温毯、补充能量、服用应急药品，失温症状逐步缓解。不久，干方涛带领的搜救队伍翻山劈棘、长途跋涉后与第三梯队会合。

次日零时许，众人将老人安全护送至山下。

来 源：温州晚报

原标题： 老人独闯双龙谷被困 九小时营救步步惊心

记者 赵小娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com