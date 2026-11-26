温州晚报 2026-11-26 09:21:52

2026年1至6月，鳌江镇规上工业企业研发费用投入1.62亿元，同比增长14.8%，增速全县排名第三。如今的鳌江，正以实干深耕智造赛道，以创新赋能高质量发展，奋力书写“商贸强镇”的全新发展答卷。

温州网讯 面对新一轮科技迭代与产业升级浪潮，鳌江主动抢抓创新发展机遇，全力推动科技研发与制造产业深度融合，持续优化产业结构、激活全新增长动能，推动本土特色制造业体系加速向高端化、智能化、创新化进阶跃升。2026年1至6月，鳌江镇规上工业企业研发费用投入1.62亿元，同比增长14.8%，增速全县排名第三。

如今的鳌江，正以实干深耕智造赛道，以创新赋能高质量发展，奋力书写“商贸强镇”的全新发展答卷。

一家企业的“专利日”

今年5月7日，对浙江三星机电股份有限公司而言，是一个值得标记的日子。这一天，公司集中获得4项与洗衣机减速离合器相关的发明专利授权，涵盖减速机构、离合器壳体、直驱电机集成等关键技术方向。

这不是偶然的集中爆发。上半年，三星机电在核心技术领域迎来专利“丰收期”，密集落地的知识产权正构筑起一道日益厚实的技术护城河。这些专利聚焦大容量洗衣机和多桶分区洗产品对“紧凑、轻量化”的需求，通过结构创新有效减小减速离合器的轴向尺寸，为下游整机厂商的产品升级释放出宝贵空间。

专利墙上的数字在生长，生产车间里的变化同样醒目。AI视觉检测、数字孪生等前沿技术已在三星机电的车间落地应用，关键工序自动化率大幅提升；MES、CPS等系统打通全流程数据，实现了生产透明化与管控精准化。目前，公司已建成浙南、浙北及合肥三大生产基地，年产能达2000万台。

技术突破与智造升级最终转化为市场红利。2026年2月，三星机电入选第一批浙江省制造业单项冠军企业名单，其洗衣机减速离合器国内市场占有率达37.85%。

今年1月至6月，公司销售洗衣机离合器电机等系列产品1030万台套，实现销售收入8.1亿元，同比分别增长35.63%、33.45%。第三季度订单已排满，企业生产线满负荷运转。

从核心技术的持续突破，到智能车间的全面升级，三星机电的轨迹清晰而坚定——以“研值”筑“实力”，以创新赢市场。

一根钢管的“升维”之战

如果说三星机电的突围是在成熟赛道上向极致要高度，那么浙江大凯特钢科技有限公司的跃升则是向高精尖领域要增量。

面对头部客户提出的严苛性能要求，以及“双碳”目标下绿色制造的迫切需求，大凯特钢精准布局了工艺优化、装备升级、绿色发展三大方向的八项研发项目。从内冷顶头寿命短、切割效率低到热处理能耗高，企业逐一瞄准长期制约品质与效率的瓶颈发起攻关。

持续的技术攻坚换来丰硕的成果，发明专利“一种无缝钢管内冷顶头”获得授权，六项实用新型专利形成覆盖全链条的技术护城河。更值得关注的是，企业不仅主导制定了多项企业标准，更参与了团体标准和国家标准的起草。

技术的产业化转化带来了系统性的质变：内冷顶头使用寿命提升30%以上，加工时间缩短约40%，能耗降低15%至20%，产品性能一致性和耐高温耐腐蚀能力显著提升。凭借过硬的实力，企业成功打入核电、海洋工程、高端石化领域，相继中标中海油、巨化集团、中核五公司等重点项目。

今年1至6月，大凯特钢实现销售额4.65亿元，同比增长177.52%；完成研发费用2093.1万元，同比增长268.7%。

这一系列突破并非一日之功。多年来，企业持续加码科技投入，与北京科技大学共建联合研究所、打造CNAS级实验室，先后获评国家级高新技术企业、省级专精特新中小企业，累计取得40余项自主知识产权和6项省级工业新产品认定。从“跟跑”到“领跑”，大凯特钢用一根钢管撬动了一条高端化转型之路。

一个镇域的“创新生态”

两家企业的故事，是鳌江制造业创新突围的缩影，却远非全貌。

科研成果走出实验室落地车间，金融扶持与孵化载体协同发力，鳌江正搭建起一套完整的创新全链条发展体系。今年上半年，鳌江实验室上半年深入企业对接241次，精准收集技术需求43项，提供解决方案30项，签订技术研发与产品设计服务项目52项。鳌江镇正以开放包容的姿态、优质高效的服务、坚实有力的保障，吸引着越来越多的优质项目与企业扎根生长。

未来，鳌江镇将深耕企业创新培育，聚力产学研协同攻关，补齐产业链创新短板，持续厚植创新创业沃土，吸引更多科创人才、优质创新项目扎根古鳌头，助力本土制造业向高端化迭代升级，为县域高质量发展、打造共同富裕先行样板贡献鳌江力量。

来 源：温州晚报

原标题： 科技和产业双向奔赴 鳌江深耕智造赛道

记者 高寒潇 通讯员 张婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com