温州文旅资讯 2026-11-26 09:30:16

四轮太快，两腿太慢。温州的好风景用两个轮子骑着观赏刚刚好，感受风从耳畔过的自由，收下景在眼前铺展的惊艳。

四轮太快，两腿太慢。温州的好风景用两个轮子骑着观赏刚刚好，感受风从耳畔过的自由，收下景在眼前铺展的惊艳。

图源：永嘉发布

雁楠公路是乐清与永嘉两地北部关键的旅游交通干线，从雁荡镇到枫林镇，45公里主线串起“寰中绝胜”雁荡山与“三百里山水诗脉”楠溪江，深秋初冬骑上一程，风景正当时。

石桅岩 常锋/摄

寻个天气晴朗、微风轻拂的日子骑行出发，一路青山碧水、溪流淙淙，零星古村隐在雾霭山川间，自带岁月沉淀的从容。走走停停，满眼皆是好景致。雁楠公路一路平整顺畅，放坡、爬坡皆有章法，轮子转起来就舍不得停。

沿途/周边好玩：筋竹涧、雁荡山风景区（灵峰、灵岩、方洞）、石桅岩、岭上人家、龙湾潭国家森林公园、芙蓉古村、丽水街等

麻晨曦/摄

瓯江路景观带顺江岸绵延十公里，是温州城专属的江畔浪漫。

秋冬时节，银杏、乌桕、无患子轮番登场，把瓯江路装点得正好。江风徐徐吹着，骑行在高颜值绿道上，随走随停，一路江景尽收眼底。

苏巧将/摄

夕阳为江面镀上金边时，整条路便切换成最治愈的频道。车轮滚过，江心屿塔影与城市阳台的开阔尽在眼前，江景浩荡，暮色漫开。

@小红书-绿茵

沿途/周边好玩：江心屿、米房CEI文创园、滨江万象城、城市阳台、桃花岛公园、奇特冰雪乐园等

图源：瓯海发布

今年的风，已然唤醒了泽雅的红杉林。它们散落在北林垟、金岗、上潘、石垟与龙井段的盘山公路旁，连成约20公里的斑斓彩带。这个季节，值得专程骑车去兜一圈。

三十载水杉成林，青绿、橙黄、锈红在泽雅红杉公路上交织，光影里挺拔婀娜。骑上单车一路掠过，便是一幅流动的秋冬油画。

@小红书-飞不动的文子

骑行途中，红杉林在侧，溪流随行，抬眼便是蓝天、山峦与错落村落。路过后备箱集市，不妨来杯咖啡、吃点小食，闲坐片刻，便是最好的松弛。

沿途/周边好玩：七瀑涧景区、四连碓造纸作坊、龙溪艺术馆等

图源：印象曹村

图源：温州住建

曹村天井垟河绿道顺河而建，总长约20公里，穿行于稻田间。骑行其中，稻浪在侧，河风拂面，走走停停都是好光景。

想揽精华，记得去曹村田园综合体内环转转。登“大眼睛”观景台俯瞰天井垟，进士粮仓、东岙文化礼堂左右相守，曹村耕读底蕴一目了然。一圈骑罢，风景与故事都收进心里了。

图源：瑞安文旅资讯

@小红书-不冷不冷

沿途/周边好玩：曹村滑翔伞基地、曹村进士索面馆等

图源：泰顺发布

文祥湖公园素有泰顺县城“城市绿肺”之称，园中5.2公里环湖绿道绕湖铺开，平缓舒展，漫步其间，一路都是好光景。

深秋初冬走一趟，红枫、银杏、水杉依次上色，橙红、金黄、墨绿交织在一起，沿湖骑一圈，像把整个季节的颜料盘都打翻在了眼前。

徐振辉/摄

夏明俊/摄

沿途看看横卧水面的如意廊桥，逛逛承载泰顺三千年文脉与现代美学的泰顺文化中心，湖风一吹，人便陷进这份闲适里。

沿途/周边好玩：文祥顺园、泰顺文化中心等

图源：苍南旅投集团

图源：苍南旅投集团

北起炎亭镇崇家岙，南至霞关镇，苍南168黄金海岸线如一条游龙盘绕于山海之间，串联起苍南最动人的滨海风光。

左手是青山叠翠，右手是碧波无垠，车轮滚过处，岛礁、渔村与滩涂，每一程都是流动的风景画。

图源：苍南文旅

图源：苍南文旅

你可以随心停走，在某个转角偶遇一片沙滩，或是在观景台上等一场海上的日出日落，咖啡在手，海风管够。

沿途/周边好玩：龙台背、石砰油罐咖啡、渔寮景区、炎亭景区、霞关等

来 源：温州文旅资讯

原标题： 骑进温州秋冬的风景里，一路都是大片！

本文转自：温州新闻网 66wz.com