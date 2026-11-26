新华网 2026-11-26 09:30:55

欧盟理事会25日宣布，将15家俄罗斯实体列入出口限制名单，进一步收紧对这些实体出口军民两用物项和先进技术的限制。

欧盟理事会25日宣布，将15家俄罗斯实体列入出口限制名单，进一步收紧对这些实体出口军民两用物项和先进技术的限制。

欧盟理事会在当天发布的新闻公报中说，新列入名单的实体有的属于俄罗斯军工体系，有的与俄国防和安全部门有关联，还有一些则向这些部门提供支持。欧盟方面表示，此举旨在进一步向俄罗斯施压，促其停止对乌克兰的军事行动并参与和平谈判。

来 源：新华网

原标题： 欧盟对15家俄罗斯实体收紧出口限制

记者 张兆卿 朱昊晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com