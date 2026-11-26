新华社 2026-11-26 09:40:23

2026年11月25日，北京时间8时18分，巴基斯坦时间5时18分，长征二号F遥二十四运载火箭点火。汤洪波、武毅、穆罕默德·齐尚·阿里3位航天员驾乘神舟二十四号载人飞船，从酒泉卫星发射中心飞赴太空。烈焰、光束、光点，他们从茫茫戈壁出发，飞向约400公里高的中国“天宫”，首次中外航天员联合飞行正式开启。

身处不同国度的人们，却在同一个瞬间仰望苍穹——

2026年11月25日，北京时间8时18分，巴基斯坦时间5时18分，长征二号F遥二十四运载火箭点火。汤洪波、武毅、穆罕默德·齐尚·阿里3位航天员驾乘神舟二十四号载人飞船，从酒泉卫星发射中心飞赴太空。

烈焰、光束、光点，他们从茫茫戈壁出发，飞向约400公里高的中国“天宫”，首次中外航天员联合飞行正式开启。

有梦怀宇宙 有志上云天

25日凌晨，天还没亮，热气腾腾的羊肉胡萝卜馅饺子就摆到了3位航天员的餐桌上。

中国航天员科研训练中心陈军丽说：“上车饺子下车面，是中国很多地方为远行亲友饯行的传统。我们询问了巴基斯坦航天员，他也想在飞天前吃上饺子。”

吃过早饭，汤洪波、武毅、齐尚·阿里按程序进行飞行前的准备工作。

2026年11月25日凌晨，神舟二十四号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在酒泉卫星发射中心问天阁圆梦园广场举行。这是航天员汤洪波（右）、武毅（中）、穆罕默德·齐尚·阿里（左）在出征仪式上。新华社记者 张笑宇 摄

中国西北的天空还被笼罩在夜色里，在酒泉卫星发射中心问天阁圆梦园广场，神舟二十四号航天员乘组向人群挥手。

他们身着舱内航天服，左臂上有着各自国家的国旗，身前是相同的任务标识——中国古代龙纹玉璜造型嵌入红色半圆环，巴基斯坦的国花素馨花“绽放”在“SZ-24”任务代号间。

中国载人航天工程立项至今，有31位中国航天员、1位外籍航天员共50人次走过这片广场，飞天梦圆。

指令长汤洪波，中国首位重返空间站的航天员，第二次担任指令长、第三次飞天，执行神舟二十四号飞行任务距离他首上太空，仅仅五年。

“五年三上太空”的任务密度背后，是一套成熟的航天员训练和保障体系，以及一座长期有人照料的空间站。

“每一次飞行都要当作第一次，才能够准备得更全面、更具体、更细致。”汤洪波说，操作手册一直在更新迭代，航天员内部也越来越“卷”：“你能看着手册把它做好，我就不看手册也要做好。大家都是为了让任务完成得越来越好。”

中国飞船和空间站里的操作手册、语音提示、软件程序，甚至小到开关按钮，都是中文标识。这对于外籍航天员齐尚·阿里而言，是训练中极大的挑战。

2026年11月25日凌晨，神舟二十四号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在酒泉卫星发射中心问天阁圆梦园广场举行。这是航天员汤洪波（中）、武毅（右）、穆罕默德·齐尚·阿里（左）在出征仪式上。新华社记者 李明刚 摄

“我们梳理了一些常用的高频词汇，他掌握得很快。”航天员武毅说，经过共同训练、日常交流，有时候一个眼神、一个手势，就知道对方下一步要干什么。默契之外，双方对任务内容的扎实掌握，是顺畅交流、协同操作的坚实基础。

“外籍航天员训练实施过程中，很多经验都可以固化下来，形成相应标准。”中国航天员科研训练中心石玉生说。

从地球一隅到无垠太空，3位航天员各自走过一段长路——

汤洪波的家乡是湖南湘潭。出舱工作间隙，站在机械臂上，他会想起儿时在水稻田里插秧的情景。

90多年前，中央红军长征抵达陕北。通过八大类几百项科目的学习与考核，陕北汉子武毅乘着以“长征”为名的火箭，阔步走在中国航天的新长征路上。

空军飞行员齐尚·阿里此前飞过最高的地方约15公里，他带着巴基斯坦人民的期待来到了中国，作为航天员飞赴400公里高空。“飞向太空的航程越远，就越深刻认识到，我们属于同一个地球家园。”他说。

这是穆罕默德·齐尚·阿里在学习中国书法（资料照片）。新华社发（王夏阳 摄）

自强化羽翼 奋斗搭云梯

“各号注意，我是零号，30分钟准备！”

回转平台缓缓撤收，露出环抱其中的神舟二十四号船箭组合体，如一幅壮美的画卷铺展开来——

天不知什么时候亮了，朝霞从地平线晕开，橘渐粉，粉渐紫，紫渐蓝，漫透天空。乳白色的船箭组合体矗立其间，直指苍穹。

整流罩内部，稳稳地包裹着飞船轨道舱与返回舱；返回舱里，首个中外联合飞行乘组蓄势待发。

舱门关闭前，他们同神舟飞船总装团队的工作人员挥别。

2026年11月25日清晨，神舟二十四号载人飞船与长征二号F遥二十四运载火箭组合体在发射塔架内静待发射。新华社记者 李明刚 摄

“神舟二十四号载人飞船，是完成首次应急发射任务后，我们再次恢复到‘发一备一’常态化任务的首艘飞船。”中国航天科技集团李喆介绍。

去年11月25日，载人航天工程自神十二任务启用的“滚动备份”机制，在首次应急发射中发挥了至关重要的作用。

“各号注意，我是零号，15分钟准备！”

最后一批工作人员撤离塔架，设备由地面测发大厅远程控制。

以航天员生命安全为首位的思维，转化为严格精准的技术和制度细节。中国航天科技集团李文清说：“任务火箭控制系统增加了手动强脱控制通路，作为自动强脱控制备保通路，增加给系统间强脱信号的冗余度，进一步提高可靠性。”

2026年11月25日，搭载神舟二十四号载人飞船的长征二号F遥二十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射（拼版照片）。新华社发（汪江波 摄）

“……5、4、3、2、1，点火！”载人航天工程立项至今41次实施发射，工程核心元器件、关键部组件国产化率达100%，自主可控。

一级接着一级，中国人依靠自己的力量垒起了通往太空深处的阶梯。

“两弹一星”精神、载人航天精神、探月精神、新时代北斗精神……70年来，中国航天人矢志攻关、接续奋斗，闯出了一条科技自立自强的道路。

“为了人类的和平与进步，中国人来到太空了！”2003年，中国人实现首次飞天，首飞航天员杨利伟在飞行手册背面写下这样一句话。

“太空属于全人类，探索宇宙是人类共同的梦想。”这次出发前，汤洪波在乘组见面会上说。

与朋遥相知 共拓苍穹路

11月底已进入寒冬时节，可在太空，中国人建造的“太空家园”里却藏着绿意。

空间站栽培装置里的植物，是航天员朱杨柱观察大自然的窗口。按照计划，他将继续在轨驻留，完成一年期在轨驻留试验，向着人类在太空长期健康生存的未来更进一步。

10年前，天宫二号空间实验室里就长出了翠绿的生菜，这是中国首次在太空人工栽培蔬菜。转入空间站阶段后上行的生命生态实验柜，为太空种植提供了更完备的平台。

拟南芥、水稻、小麦、樱桃番茄、甘薯、小葱，繁忙工作间隙，“太空菜园”里总有新鲜的空气。

这一次，4个中巴合作科学项目带来了新的可能：地球上最古老的光合放氧生物蓝藻，将进入生命生态实验柜，作为载荷专家的齐尚·阿里将操作实验，他期待“这些微小的生物未来能够为生物再生生命保障系统提供支撑”。

这是汤洪波（中）、武毅（左）、穆罕默德·齐尚·阿里在进行飞船程序训练（资料照片）。新华社发（王夏阳 摄）

空间站核心舱和实验舱里的空间科学实验机柜，在设计之初就配置了标准化的载荷接口，具备开展各类科学实验国际合作的能力。

“平等互利、和平利用、共同发展”，是中国航天事业一直以来坚持的原则。

在亚洲，亚太空间合作组织助力广大发展中国家空间能力建设；

在非洲，青少年们充满想象力的画作由中国航天员在太空展出，点燃梦想；

在南美洲，共享空间数据用于农林监测、环境保护、灾害预警、应对气候变化等；

在欧洲，中欧联合研制的“微笑”卫星发射升空，有望取得原创性重大科学突破；

在全球，中国北斗系统稳定提供定位授时导航服务。

2025年2月，中国载人航天工程办公室与巴基斯坦太空与高层大气研究委员会在巴基斯坦首都伊斯兰堡，正式签署《关于选拔、训练巴基斯坦航天员并参与中国空间站飞行任务的合作协议》；

今天，航天员汤洪波、武毅、齐尚·阿里入驻中国空间站，与航天员朱杨柱、张志远、黎家盈相聚“天宫”，中外航天员实现了首次“太空握手”。

正值中巴建交75周年，6位航天员用合影将这历史性的时刻定格。

这是2026年11月25日在北京航天飞行控制中心飞控大厅拍摄的神舟二十四号航天员乘组进驻中国空间站的实时画面。新华社记者 金立旺 摄

苍穹之上，大道同行。中国空间站，不仅仅是中国的“太空家园”，更是面向全球科学研究的试验平台。

此刻，中外航天员正同乘和平之舟、友谊之舟、合作之舟，共渡星河。同一个地球之外，是同一片星辰大海。

（题图照片：11月25日，搭载神舟二十四号载人飞船的长征二号F遥二十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。）

来 源：新华社

原标题： 扬帆赴星河 同行聚“天宫”

记者：李国利、黄一宸、刘艺 海报设计：李梦帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com