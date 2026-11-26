乐清发布 2026-11-26 09:40:12

天气转凉，温州人餐桌也悄悄上了新，智仁冬笋进入采挖季，订单排得满满当当。家家户户还忙着腌制酱油肉，冬笋、猪肉市场行情究竟如何？一起来看看。

天气转凉，温州人餐桌也悄悄上了新，智仁冬笋进入采挖季，订单排得满满当当。家家户户还忙着腌制酱油肉，冬笋、猪肉市场行情究竟如何？一起来看看。

冬笋上市，山野鲜味俏市场

冬笋上市。曾盼 摄

11月24日一早，乐清智仁乡的连片竹林里热闹非凡，锄头起落的声响此起彼伏，村民们弯腰观察地表泥土细微变化，顺着竹鞭的走向小心翼翼掘开土层，挖出一颗颗身披金黄外衣的冬笋。

刚挖出来的鲜笋，很快被送到山下大台门村的竹笋收购点，去根、分拣、装箱打包一气呵成。“今年11月初就开始挖笋了，目前平均一天能收50多公斤冬笋，基本不愁销路，不过大批量上市要等到12月。”收购商项见道一边忙着将冬笋打包装箱，一边向记者介绍，目前批发价每公斤30元，打包好的冬笋当天就发往云南、河北、陕西、湖北等地，乐清大山里的这一口时令鲜，跨越千里被端上外地食客的餐桌。

山里的鲜笋。曾盼 摄

山里的鲜笋，也同步走进城区菜场。在市区宝信农贸市场，不少蔬菜摊位已经摆上了智仁冬笋，整齐码放的冬笋吸引不少市民驻足询价。据介绍，这批冬笋都是智仁本地货，眼下冬笋产量不多，所以价格偏高，卖到每公斤50元。“冬笋炒咸肉、炒腊肉是经典吃法，鲜香下饭，今天的货已经卖掉大半了。”一摊主笑着说。

作为乐清最大的竹木种植区，智仁乡拥有1.5万亩竹林和5000多亩的食用笋基地，有着“乐清小安吉”的美誉。得天独厚的山林环境，养出的冬笋笋肉洁白、脆嫩鲜甜，市场认可度高，竹笋年产值可达500余万元。

冬笋上市也带火了本地农家菜馆生意。不少土菜馆抓住时令，推出冬笋特色菜。“店里推出了冬笋炒咸肉、咸菜冬笋等特色菜，旺季能接待十几桌客人。”智仁旸谷岙土菜馆老板鲍洪建介绍，不少食客专门从温州市区、台州赶来尝鲜，客人吃完还会额外买上几斤带壳冬笋带回家，自己下厨复刻这一道山野鲜味。

冬笋特色菜。曾盼 摄

猪肉价格探底，市民忙晒酱油肉

近日，全国生猪价格创近10年新低，记者走访市区多家农贸市场和商超发现，猪肉已卖出“白菜价”。肉价的下跌，伴随着冬天腌肉季的到来，吸引了不少市民驻足购买。

在一家商超生鲜区内，店员正对刚运来的猪肉切块分装，旁边的价格牌上显示：猪五花、精瘦肉、前腿肉每公斤17.6元，整只卖的猪后腿每公斤15.6元，最便宜的冷鲜肉单价甚至来到了每公斤9.98元，比不少蔬菜都要便宜。市民王先生挑了一整只猪后腿，过秤7.5公斤。“一百出头就拿下了。”他笑着说：“家里年年腌晒酱油肉，今年肉价便宜，索性多买一些，趁这周末天气好，回去腌上晒个几天，下周就能吃了。”

盐盆街道一菜市场内，一家猪肉摊前顾客络绎不绝。摊主一边剁着排骨一边向记者介绍，今年以来，猪肉价格就属这个月最便宜，以排骨为例，现在的价格为每公斤50元，上个月要60元一公斤。他表示，最近买腿肉的人明显变多了，而且一买就是六七公斤。

肉价探底，供给充足是主要原因。国家统计局数据显示，前三季度全国猪肉产量4508万吨，同比增长3.2%，生猪出栏5.37亿头，增长1.4%。摊主的话也印证了这一点：“这几年猪肉产量一年比一年多，从我们拿货的价格就可以看出来。此外，我们批发的价格便宜了，零售价自然也会跟着降下来。随着天气日渐降温，市民腌制酱油肉的需求增多，肉价有望回暖，但大幅上涨的可能性不大。”

来 源：乐清发布

原标题： 订单排满！温州人惦记的这口“鲜”，上市了

本文转自：温州新闻网 66wz.com