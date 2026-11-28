温州交警 2026-11-28 09:14:44

因温州大桥改扩建工程施工影响，为保障民生供应与道路通行需求，经温州市人民政府专题会议研究，就温州大桥改扩建工程施工期间调整S40龙湾联络线茶山枢纽至瑶溪互通路段危化品运输车辆禁行时段通告如下。

因温州大桥改扩建工程施工影响，为保障民生供应与道路通行需求，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国危险化学品安全法》《危险货物道路运输安全管理办法》等相关法律法规规定，以及浙江省公安厅、浙江省交通运输厅、浙江省应急管理厅联合发布《关于危化品运输车辆夜间限时通行高速公路的通告》要求，经温州市人民政府专题会议研究，现就温州大桥改扩建工程施工期间调整S40龙湾联络线茶山枢纽至瑶溪互通路段危化品运输车辆禁行时段通告如下：

自2026年12月1日6时起至温州大桥改扩建工程施工结束（时间另行公布），调整S40龙湾联络线茶山枢纽至瑶溪互通路段危化品运输车辆禁行措施，由原24小时全天候禁止通行调整为每日0时至6时禁止通行，其他时段允许通行。遇暴雨、台风、浓雾、冰雪等恶劣天气，以及重大节假日、重要活动、道路施工养护等特殊情况，公安机关交通管理部门、交通运输部门将临时扩大禁行范围、延长禁行时段或临时实施全域禁行措施，具体以临时管控通告为准。

各危化品运输企业及驾驶人须严格遵守本通告规定，落实安全生产主体责任，提前规划运输路线，自觉遵守道路交通安全法律法规，保持安全车速、车距，杜绝超速行驶、低速行驶、疲劳驾驶、分心驾驶、违法变道、违法停车等交通违法行为。

公安机关、交通运输执法部门将依法查处危化品运输车辆擅自闯禁等违法行为。对拒不服从管理、强行通行、违规滞留，引发道路交通拥堵、安全隐患或交通事故的，将依法从严处罚，并溯源追究相关运输企业责任。

来 源：温州交警

原标题： 温州大桥施工期间，车辆禁行时段有变！

本文转自：温州新闻网 66wz.com