温州日报 2026-11-28 09:14:44

11月27日，浙江省全媒体传播与国际传播能力建设专题培训班百余名学员走进温州园博园，在山水园林间感受温州绿色蝶变，助力传播城市更新的温州样本。

温州网讯 11月27日，浙江省全媒体传播与国际传播能力建设专题培训班百余名学员走进温州园博园，在山水园林间感受温州绿色蝶变，助力传播城市更新的温州样本。

学员们先后参观了国际展园、郭公阁、北京园、厦门园、云翼桥、崖壁剧场、中国馆、浙山浙水等点位，边走边看边交流。他们既为温州园博园的风姿惊叹，也被园博园背后的温州城市更新故事和经验打动，纷纷表示将用自己的笔端与镜头进行宣传，让温州园博园被更远的地方、更多的人们看见。

浙江日报潮新闻创意设计中心编辑钱逸说：“走进这里，可以从各国、各地的展馆中看到不同的地理风貌，发现各自文化的独特魅力，还能感受到温州、浙江同全球的友好往来、深入连接。”浙江在线、浙江发布编辑李为民表示，回到工作岗位后会结合实际工作加强宣传温州园博园。丽水市新闻传媒中心电视编辑部副主任谢冉然则开启了“夸夸模式”：“园区规模大、景色漂亮、功能分区合理，它既是百姓身边的大公园，又是领略异域文化的博物馆，非常适合寓教于乐。”

作为第十五届中国国际园林博览会主会场，温州园博园是集生态治理、水利调蓄、工业遗存利用与园林博览等多重意义的一扇窗口，正在续写“永不落幕的园博盛会”的新篇章。今年11月24日，住房城乡建设部办公厅印发《实施城市更新行动可复制经验做法清单（第五批）》，温州“投建运一体化运营园博园”作为“构建多主体协同参与机制—探索长效运营机制”类别成功入选，为全国重大博览项目赋能城市更新提供可复制样本。

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温州园博园是我市打造的第十五届中国国际园林博览会主会场，地处瓯海高铁新城核心区，从动工到建成仅用约12个月。园区依循自然山水脉络，分为北园与南园两大片区。北园以国际展园、城市展园及人文景观为主，南园则侧重植物景观与亲子休闲设施。配套5300个生态停车位，高铁出站10分钟直达。今年4月园博会开幕以来，温州创新“全城园博”模式，构建“1个主会场+13个分会场+49个博览点”全域展园体系，主会场免费开放、无围墙。

园博会期间，园博园主会场累计接待游客820万人次，全域博览点接待3300万人次。2026年国庆节假期，园区累计接待游客突破1000万人次。

“投建运一体化运营园博园”做法的核心是运营前置。温州紧扣城市更新“存量提质增效”主线，组建“国企+民企”合资运营企业，深度参与园区规划设计，统筹全园招商运营。全园34个城市展园均按可复用标准建设，展后植入商展、旅拍、休闲、餐饮等业态。如南园场馆集群打造为生态科普研学基地，中国馆转型为会展商务文化中心。

坚持“政府保公益、市场做经营”原则，园博园同步制定了一系列可持续运营方案，通过“一馆一策”招引主理人，落地国风演艺、主题摄影IP，搭建研学、团建、婚宴、夜游等场景，做到“开园即开业、展期即运营、展后即长效”，构建“研学+商业营收+活动IP+住宿度假”多元赢利模式，推动园区从展会载体向长效文旅资产转型。

园博园的许多成果，都建立在“城市更新”理念之上。将仙湖调蓄水利工程与园区建设统筹实施，片区防洪排涝标准从不足五年一遇提升至二十年一遇。对12.87万平方米赤塘废弃矿山开展生态治理，依托天然崖壁建成崖壁剧场。9棵百年榕树、655棵原生乔木等也得到原地保留。老旧厂房微改造为园博工坊，所有展馆不拆除而是实行“一馆一策”盘活。此外，园区还建成浙江首个公园类零碳园区，淤泥渣土就地转化为生态建材，光伏建筑一体化年减碳超770吨，并搭建CIM+BIM+IOT“云上园博”平台。

当前，园博园正通过“场地租赁+体验项目+主题活动+文创衍生品”等营收矩阵，初步实现“以经营养管护”，未来有望实现“园博园+动物园+植物园”三园协同，朝着“永不落幕的园博盛会”迈进。

来 源：温州日报

原标题： 全省媒体培养班学员参访温州园博园，助力传播城市更新的温州样本

记者 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com