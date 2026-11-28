温州日报 2026-11-28 09:14:45

金秋纳贤才，AI启新程。11月27日，“拥抱AI·职引未来”2026年全国城市巡回招聘温州站（人工智能应用专场）暨“千企百校”人力资源合作交流大会在温州理工学院火热启幕。

温州网讯 金秋纳贤才，AI启新程。11月27日，“拥抱AI·职引未来”2026年全国城市巡回招聘温州站（人工智能应用专场）暨“千企百校”人力资源合作交流大会在温州理工学院火热启幕。

这是全国城市巡回招聘首次落地温州开设人工智能专属专场，大会由人社部全国人才流动中心、省人社厅、温州市政府指导，省人才市场、市人力社保局、龙湾区政府联合主办。活动紧扣“来温州·创未来”城市引才品牌，创新打造“招聘对接+校企联动+产才赋能”立体化引才模式，搭建起人才、高校、企业、产业互联互通的高能平台，让优质岗位、前沿技术、创新项目、优质资本精准碰撞、双向奔赴。

现场硕果频出、亮点满满。大会为6所全国高校人才工作联络站授牌，表彰一批深耕引才一线的优秀人才工作站，持续织密全国引才联络网络。5组校企单位现场签约，围绕订单式育人、实习实训共建、技术联合攻关、科研成果落地展开深度合作。政银携手创新推出“人资E贷”专项授信，精准纾解人力资源服务企业发展难题，为行业发展注入金融暖流。与此同时，浙南闽北赣东高校引才联盟正式成立，武夷学院、赣东学院、台州职业技术学院等8所高校抱团联动，开启跨区域常态化引才新格局。

本次活动最大亮点当属全省首批“AI行业翻译”专项职业能力证书集中颁发。针对制造业智能化转型中“业务不懂技术、技术不懂业务”的行业堵点，温州率先探索“AI行业翻译官”特色培育体系，“AI行业翻译”成功纳入省级专项职业能力考核目录，实现从地方创新到省级标准的突破。首期50名学员顺利持证上岗，成为温州赋能传统产业数字化转型的首批专业力量，相关实践正积极申报国家新职业，持续擦亮温州AI人才培育特色名片。

会上，《温州市人力资源服务业发展白皮书（2026）》正式发布，全景展现行业蓬勃发展态势。截至2025年底，全市人力资源服务机构达836家，从业人数达1.6万人，服务就业人员98.8万人次，服务用人单位9.1万家次，行业营业收入达301.6亿元，其中人力资源服务业务营业收入突破128亿元，为城市产业高质量发展筑牢人力资源服务底座。

招聘现场人气高涨、供需两旺。322家优质企业齐聚揽才，涵盖电子半导体、智能装备、汽车零部件等重点赛道，汇聚上市企业、专精特新“小巨人”等优质主体，释放5071个优质岗位，岗位平均月薪超7000元，最高年薪可达84万元。线下政策服务区贴心护航，为毕业生答疑解惑、精准赋能；线上招聘分会场同步发力，海量岗位云端持续开放，全方位拓宽青年就业渠道。

记者获悉，“千企百校”引才品牌已联动全国860余所高校常态化合作，累计引育高校毕业生近5万名。下一步，温州将持续深耕“AI+人才”融合文章，持续优化引才、育才、留才全链条服务，让更多青年英才扎根瓯越、逐梦未来，为温州冲刺全省发展“第三极”注入强劲科创人才活水。

来 源：温州日报

原标题： 全国城市巡回招聘首个人工智能应用专场在温举办

记者 夏婕妤 通讯员 徐成子

本文转自：温州新闻网 66wz.com