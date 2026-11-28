温州日报 2026-11-28 11:10:09

11月27日，盒马鲜生温州世贸银泰店正式开门迎客，成为我市第三家盒马鲜生，也是五马-大南老牌商圈的首家盒马鲜生。不同于新区、县域布局，此次落子核心老城，盒马鲜生为成熟老牌商圈补齐了高品质、体验式、数字化的新型消费场景，丰富了中心城区商业业态层次。

温州网讯 继市区滨江万象城、苍南宝龙广场之后，11月27日，盒马鲜生温州世贸银泰店正式开门迎客，成为我市第三家盒马鲜生，也是五马-大南老牌商圈的首家盒马鲜生。不同于新区、县域布局，此次落子核心老城，盒马鲜生为成熟老牌商圈补齐了高品质、体验式、数字化的新型消费场景，丰富了中心城区商业业态层次。

盒马鲜生温州世贸银泰店正式开门迎客。张晨 摄

盒马鲜生温州世贸银泰店位于鹿城区银泰百货B馆B1层，门店面积近2800平方米，汇聚超8000款海内外商品。经营业态囊括烘焙点心、鲜活海鲜水产、鲜切牛羊肉、新鲜果切、有机蔬菜等民生刚需品类，同时引进进口安格斯牛排、生牛乳、HPP果汁等多款盒马特色高品质好物，覆盖家庭一日三餐、日常居家、品质生活等多元消费场景。门店还配套生鲜加工服务，消费者可现场选购鲜活海鲜，体验从挑选、处理到烹饪上桌的全流程服务，现场感受即选即烹、新鲜直达的特色消费体验。

老年居民推着专属买菜小推车前来采购，成为新店一道亮眼风景线。张晨 摄

记者在现场看到，不同于年轻消费群体的打卡消费，不少周边老年居民推着专属买菜小推车前来采购，成为新店一道亮眼风景线。他们的购物车里，既有生鲜水产、肉禽蔬果等传统居家食材，也搭配了榴莲千层、草莓盒子蛋糕等新潮烘焙甜点，实现了传统刚需消费与新式精致消费的巧妙融合。“这是我第一次逛盒马鲜生超市，我发现在这里买了海鲜还能当场帮忙加工，晚饭就省心多了。”家住附近的朱老伯对于这样的一站式购物场景感到新鲜实在。

市民在排队购买榴莲。张晨 摄

作为温州城市发展的核心原点，五马-大南商圈是市区典型的老牌商圈，周边小区密集、常住人群特别是老年人群数量较为庞大。盒马老城首店的落地，精准锚定老城消费升级趋势，承接居民从“有得买”向“买得好、买得便捷、买得有体验”的转变。

“从2024年10月大南门沃尔玛鸿锳店闭店算起，至今已经两年多。这一片区长期缺少高品质品牌生鲜卖场，市民‘高品质买菜’的便利性出现了一段真实的供给真空。”市民李女士直言，盒马鲜生在此落地，让老城商圈在传统菜场之外多了一个品质消费的新选择。

业内人士表示，五马-大南作为国家级智慧商圈，兼具老城市井烟火与核心文旅流量。盒马老城首店的落地，以品质商品、现场加工、数字化服务、一站式场景为核心，这一业态落地，精准适配老城全年龄段消费需求，既能激活老城商业新活力、助力老牌商圈迭代升级，也持续推动温州生鲜零售行业向品质化、场景化、数字化、便民化进阶，为城市消费市场高质量发展注入持久动能。

来 源：温州日报

原标题： 老牌商圈碰撞新潮消费！盒马鲜生世贸银泰店开门迎客

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com