浙江日报 2026-11-28 11:10:10

温州立足制造业发达、城乡形态多元、山海资源兼备的市情特点，坚持以生活垃圾分类为牵引，统筹推进“五废共治”，把数字赋能、场景创新、柔性治理融入固废治理全链条，推动垃圾分类从“体系全覆盖”迈向“质量全提升”，因地制宜培育一批县域特色实践样板，为浙江先行先试绿色低碳转型、拓宽生态共富路径注入鲜活动能。

垃圾分类是深化“千万工程”、建设美丽浙江、推进全域“无废城市”建设的基础性民生工程，也是塑造城乡文明底色、夯实共同富裕示范区生态根基的关键抓手。温州立足制造业发达、城乡形态多元、山海资源兼备的市情特点，坚持以生活垃圾分类为牵引，统筹推进“五废共治”，把数字赋能、场景创新、柔性治理融入固废治理全链条，推动垃圾分类从“体系全覆盖”迈向“质量全提升”，因地制宜培育一批县域特色实践样板，为浙江先行先试绿色低碳转型、拓宽生态共富路径注入鲜活动能。

易腐垃圾分类收运。温州市综合行政执法局供图

鹿城区：聚焦老城枢纽再造

打造易腐垃圾精细转运闭环

作为温州中心城区，鹿城区老旧小区连片、商圈街巷密集，收转运环节短板长期制约分类实效提质。该区锚定转运枢纽提档升级，打造易腐垃圾封闭式转运通道，以硬件改造带动收运流程系统性重塑，从源头切断混收混运链条，推动城区垃圾分类从有形覆盖转向有效落地。

鹿城区全面用好“瓯小分”数字化平台，在辖区推行生活垃圾申报交付模式，小区物业、经营主体等投放管理责任人提前线上申报垃圾种类、预估产量、分类质量，平台智能统筹调度收运运力，落实线上核验、现场比对、不合格退回整改闭环，实现垃圾溯源可查、责任可追。这套模式落地后，小区垃圾分类知晓率明显提升，易腐垃圾分类准确率同时稳步提升，收运运力按需匹配，有效降低空驶成本。

同时，该区将垃圾分类深度嵌入城市有机更新：蒲鞋市街道打造省级“无废生活”精品体验带，相关成果被联合国环境署巴塞尔公约亚太区域中心简报收录，面向全球分享老城无废治理经验；双井头马路菜场组建商户无废联盟，常态化推出“无废会员日”，依托消费激励引导源头减塑；在老旧小区、口袋公园布设堆肥角、一米菜园，推动绿化园林垃圾就地就近消纳，走出一条适配老城肌理、贴近群众生活的精细化分类治理新路子。

乐清市：锚定分类提质主线

以“净源行动”拓宽减废路径

乐清市工贸业态密集、餐饮门店与农贸市场星罗棋布，生活垃圾源头管控压力突出。当地以餐厨垃圾“净源行动”为总抓手，把治理关口前移至经营源头，构建“签约纳管—专线收运—闭环处置”完整链条，以生活垃圾治理为纽带，联动工业、农业、文旅板块协同发力，推动全域废弃物减量、资源化利用一体推进。

乐清开展餐厨垃圾“净源行动”。乐清市综合行政执法局供图

乐清市持续迭代深化餐厨垃圾“净源行动”，逐户排摸餐饮经营主体，落实定向专线收运、联单监管，易腐垃圾分出质量稳步提升，易腐垃圾收运量实现显著增长，同步严厉打击非法收运、私拉乱运行为，守住餐厨垃圾处置底线。立足制造业强市基础，将源头减量理念延伸至工业固废领域，建成小微危险废物统一收运服务中心，配备“环保管家”上门收集，夯实小微企业危废收运保障；深挖生态文旅价值，打造雁荡山全省首个“无废景区”，旭阳“无废商圈”入选省级培育名单；依托全国农作物秸秆综合利用重点县建设，拓宽秸秆肥料化、能源化利用渠道，在下山头等村探索无废乡村共富路径。

凭借系统性治理成效，乐清市先后斩获浙江省“清源杯”、三星级无废城市等省级荣誉，实现以生活垃圾分类撬动各类固废协同提质、产业生态双向赋能。

平阳县：创新公益减罚模式

构建刚柔并济县域共治格局

垃圾分类治理既要刚性制度托底，也需人文温度赋能。平阳县坚持教育优先、处罚为辅，创新推出公益减罚机制，推动监管思路从惩戒管控向教育转化转变，引导群众从被动接受监管转向主动参与治理，持续凝聚全民分类共识。

平阳县整合轻微违法首违免罚、告知承诺、公益减罚等柔性举措，出台专项实施办法，对垃圾分类轻微违法当事人，在自愿前提下，可通过桶前值守、入户宣讲、无废志愿服务等公益服务折抵行政处罚，变“一罚了之”为教育引导，让违法者化身分类宣传员，切身理解分类意义。相关做法落地以来，群众分类知晓率、参与度稳步提高。

当地固化“每周二固定执法日”制度，推行“宣教—整改—处罚”闭环监管，精准把握执法尺度，提升监管效能，今年以来，通过“公益减罚”机制累计教育劝导千余起。同时，线上依托“随手拍”小程序、线下布设社区评议亭，联动党员、学生督导员、社会志愿者多方力量，建立生活垃圾治理及市容环境类问题发现、核查督办、闭环销号的全链条监督机制，构建多方联动、共建共享的分类治理生态。

苍南县：坚持陆海统筹联动

开辟滨海区域固废治理路径

苍南县坐拥168公里黄金海岸线，渔业养殖产业兴旺，海洋垃圾治理是沿海地区生态保护的突出课题。当地立足滨海地域特色，统筹海上、海岸、陆地治理单元，构建陆海一体化固废闭环治理体系，同步兼顾渔业生产发展、海岸生态保护与生活垃圾分类，为浙南沿海固废治理提供实践样本。

苍南海洋废弃物再生利用。苍南县综合行政执法局供图

聚焦紫菜养殖产生海漂垃圾这一痛点，苍南县推动养殖设施绿色迭代，以玻璃钢插杆替代传统毛竹，覆盖超2.5万亩紫菜养殖区，从生产源头减少渔业废弃物入海扩散，同步助力养殖产业提质增效。在大渔等重点湾区布局“蓝海驿站”海洋垃圾回收站点，面向渔民、游客开放便捷交投渠道，健全海洋垃圾上岸回收体系。积极招引循环经济经营主体，对收集上岸的废弃渔网、海洋塑料废弃物开展分选、改性深加工，产出高性能再生改性塑料，形成“回收—处置—再生利用”完整产业闭环，把海洋废弃物转化为再生资源，实现海岸生态保护与循环产业发展双向增益。

生活垃圾治理，连着民生、关乎生态。当前，温州正持续放大县域试点示范效应，统筹设施提质、数字赋能、场景创新、共治引导，完善多源固废协同治理体系，让绿色低碳的生活方式成为城乡新风尚，为美丽浙江建设、共同富裕示范区建设铺展更动人的绿色画卷。

来 源：浙江日报

原标题： 浙报关注｜多元探索分类提质共绘绿色共富图景 温州解锁生活垃圾治理新范式

记者 赵琛璋 温环宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com