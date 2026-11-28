潮新闻 2026-11-28 11:10:11

羊栖菜是一种藻类植物，素有“长寿菜”的美誉。眼下，“中国羊栖菜之乡”洞头进入羊栖菜夹苗的关键窗口期，海岛上的养殖户正抢抓适宜水温，把一株株幼苗缚上苗绳送进东海。

这几天，在洞头区东屏街道岙仔村的育苗大棚里，渔嫂们围着坐成排，面前的筐里放着鲜嫩的羊栖菜幼苗。大家指尖翻飞，细心捏起一株株长势健壮、根系完好的苗株，熟练地将幼苗夹在苗绳上。

渔嫂们熟练地开展夹苗作业。

羊栖菜是一种藻类植物，素有“长寿菜”的美誉。眼下，“中国羊栖菜之乡”洞头进入羊栖菜夹苗的关键窗口期，海岛上的养殖户正抢抓适宜水温，把一株株幼苗缚上苗绳送进东海。

夹苗是羊栖菜养殖里精细度极高的一环。苗株疏密、捆扎松紧，直接决定幼苗下海后的抗风浪能力和后期长势。“幼苗育在膜布上，根据苗种的情况，动态进行夹苗作业，到苗种铺种全部完成，预计要2个月左右。”养殖户郭海芬告诉记者，夹苗的时机尤其要紧，过早夹苗容易滋生海苔等附着物，反而影响苗种存活。

在2公里外的垅头村，育苗大棚里同样忙碌。渔嫂从布帘上摘下苗种，鲜活苗第一时间夹缚到苗绳上。“当日夹的苗当日就得下海挂养，幼苗离水的时间越短，成活率越高。”垅头村党支部书记、村委会主任陈钦宾说。

待夹苗的羊栖菜苗株。

“今年海区条件适宜，养殖户积极性也高，大家都抢抓窗口期赶夹苗，希望来年羊栖菜的品质、产量都能上一个台阶。”陈钦宾介绍，养殖羊栖菜是村里的传统，仅仅垅头村的羊栖菜养殖面积就有1500亩左右。

这批陆续下海的羊栖菜将在东海海域慢慢长，预计明年清明前后集中采收上市。对洞头人来说，羊栖菜不只是一道“长寿菜”。夹苗、海区管护、开春收割、晾晒加工，一整条产业链上都有岗位，不少村民在家门口上班，挣钱和顾家两不误。

作为全国重要的羊栖菜养殖、加工出口基地，洞头羊栖菜养殖历经多年培育发展，已逐步形成稳定的产、供、销一体化产业格局。

来 源：潮新闻

原标题： “苗”准丰收 “中国羊栖菜之乡”洞头迎来关键农时

记者 汪子芳 何琰 苏煜晗 庄稼人 图片由洞头区融媒体中心提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com