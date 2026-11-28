潮新闻 2026-11-28 11:08:20

近日，落户中国（温州）数安港的浙江青兴科技有限公司，每位员工办公桌上多了一份企业数据分档管理清单。这份清单参照最新出台的《温州市人工智能训练数据商业秘密保护指引（2026版）》编制，对数据集等核心数据、训练日志等重要数据、台账等一般数据，明确了差异化保护要求。

近日，落户中国（温州）数安港的浙江青兴科技有限公司，每位员工办公桌上多了一份企业数据分档管理清单。这份清单参照最新出台的《温州市人工智能训练数据商业秘密保护指引（2026版）》编制，对数据集等核心数据、训练日志等重要数据、台账等一般数据，明确了差异化保护要求。“我们现在搭建自有服务器，减少使用公共AI工具。”公司副总经理尤映霞表示，这份指引为企业数据安全管理扣上了“保密锁”。

温州市场监管局供图

AI训练数据是数据企业研发产品的关键一环。温州是全国数据要素市场化改革试点城市之一，聚集大量数据企业，训练数据成为企业核心资产。“然而，许多企业对训练数据的商业秘密保护意识不足，尤其是在数据采集、清洗、存储、使用、传输等全生命周期中，存在不少风险隐患。”温州市场监管局相关负责人介绍，为此，温州作为全国首批商业秘密保护创新试点城市，围绕AI训练数据保护开展探索，并将其纳入今年“小切口大撬动”改革项目推进。此项工作也被纳入国家市场监管总局第一批创新试点典型经验做法，推广全国。

记者翻看指引发现，全文六章15页，涵盖人工智能训练数据全流程保护、相关主体与从业人员合规管理、风险防控与应急处置、维权指引等，贯穿数据收集、清洗、存储、训练、内部传输、跨境交互、销毁全链条，并建立三级分类管控机制。指引指向性强，仅数据传输一项就细分为四则，要求禁止使用未加密网络、公共通讯工具等传输训练数据，数据传输履行内部分级审批等。该指引由温州市市场监管局与瓯海区市场监管局组织专家，联合网信、公安、数据局、法院、检察院六部门起草，耗时半年多，历经多轮企业调研、专家论证和部门会商等，确保科学性和实用性。

“很多企业知道训练数据重要，但不知道训练过程中哪些涉及商业秘密、具体如何保护。”指引出台同时，温州市场监管局组织商业秘密保护联盟专家组深入企业，开展“一对一”健康诊断。联盟秘书长谭浩告诉记者，此前就发现一家科技企业在训练交通运输数据时不够谨慎，不符合数据安全合规要求。专家组随即出具诊断报告，企业很快按照指引安装数据处理器、执行物理隔离，规避了风险。

为确保指引有效落地，温州商业秘密协同保护工作机制同步出台。温州市场监管局等六部门建立了行刑衔接、快速维权、技术帮扶等八大保护机制，与指引相辅相成，既能为企业提供专业指导，也能在侵权发生时快速响应、高效处置。目前，该指引已在中国（温州）数安港先行先试，逐步向全市数据企业覆盖。

来 源：潮新闻

原标题： 为AI训练数据扣上“保密锁” 温州率先全国出台商业秘密保护指引

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com