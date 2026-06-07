温州广播 2026-06-07 15:19:00

6月5日，“青田杨梅 甜满温州”2026青田杨梅温州专场推介会在温州举办，来自各地的采购客商、热心市民齐聚一堂，共品侨乡特色鲜果，搭建杨梅产销合作新桥梁。

知名百万博主温州金公子携助农达人天团亲临现场助力推广，化身青田杨梅推荐官，为侨乡农品倾情站台。现场助农主播开箱验货，掰开硕大饱满的乒乓杨梅，丰润果肉汁水四溢，直观展现青田杨梅果大核小、酸甜多汁的出众品质，让青田杨梅的鲜甜跨越屏幕直达各地消费者。

活动现场议程丰富，领导致辞、产业分享、主题发言、幸运抽奖轮番上演，在《我为浙江杨梅（青田杨梅）正名》专题分享环节，青田杨梅产业协会会长丁传恭深度剖析本土杨梅产业优势与发展前景，夯实品牌口碑。青田杨梅形象宣传大使周凌云立足当下杨梅行业市场乱象，为青田本土杨梅与诚信梅农郑重代言。推介会聚焦产销精准对接，重磅举行现场认购签约仪式，依托青田独特侨乡资源优势，打通从山间果园到全国餐桌的供销链路。

据统计，本次推介会硕果颇丰，现场达成订单超550斤，落地现货销售545箱。此次活动借助网红流量+政企联动的新模式，既拓宽了青田杨梅线下销路、提振梅农种植信心，也持续擦亮青田杨梅地域金字招牌，以产业推介助力乡村振兴，让侨乡初夏美味走向全国市场。

本次推介会由青田县农业农村局主办、青田杨梅产业协会协办，立足温州区位优势，以推介展销联动助农，活动一经开启便人气爆棚。

来 源：温州广播

原标题： “青田杨梅甜满温州”推介会圆满落地 产销签约助侨乡鲜果走出大山

本文转自：温州新闻网 66wz.com