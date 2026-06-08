温州发布 2026-06-08 08:06:00

以极端负责的态度、细致严谨的作风，用心用情做好组织保障工作，确保全市高考公平公正、安全有序

6月7日，市委副书记、市长张文杰检查高考组织保障工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于高考工作的重要指示批示精神，牢固树立和践行正确政绩观，以极端负责的态度、细致严谨的作风，用心用情做好组织保障工作，确保全市高考公平公正、安全有序。

在国家教育考试温州市指挥中心，张文杰详细了解考务安排、试卷保密等工作，通过视频监控查看各考场情况，并向奋战在一线的广大考务工作者致以诚挚问候。他强调，高考组织工作任务重、标准高、要求严，要时刻绷紧安全之弦，紧盯各个环节、压紧责任链条、强化闭环管理，以万全举措确保万无一失。

张文杰指出，高考承载着“为党育人、为国选才”的重要使命，寄托着千家万户的热切期盼，是社会各界高度关注的大事要事。要严格规范考务管理，坚持人防、物防、技防相结合，抓牢“人机料法环”五要素，用好“PDCA循环法”，滚动推进各类风险隐患排查化解，全力营造公平公正的考试环境。要精心做好服务保障，深入开展“高考护航行动”，统筹抓好交通疏导、噪声管控、食品安全、医疗保障等工作，切实让考生舒心、家长安心、社会放心。要持续加强应急准备，强化条块联动、部门协同，细化工作颗粒度，提高反应灵敏度，有力有序应对极端天气、设备故障、交通受阻等突发情况。

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原标题： 确保公平公正安全有序 张文杰检查高考组织保障工作

记者 缪眎眎 刘伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com