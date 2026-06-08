温州日报 2026-06-08 08:06:00

近日，联合国粮食及农业组织（FAO）正式公布“乡村认定倡议”首批示范村名单，永嘉县枫林镇镬炉村入选

温州网讯 近日，联合国粮食及农业组织（FAO）正式公布“乡村认定倡议”（Villages Recognition Initiative）首批示范村名单，永嘉县枫林镇镬炉村入选，也是我市唯一入选的村庄。

此次评选围绕“更好生产、更好营养、更好环境、更好生活”四大维度综合考评，不只拼经济产值，更看重乡土文脉保护、生态资源利用与乡村创新实践，遴选出在全球可复制、可推广的乡村发展典型。全国共有68个村庄入选该名单，入选村庄将纳入FAO全球乡村发展案例库。镬炉村凭借农文旅融合的突出成效，成功入围农旅融合型村落。

镬炉村地处楠溪江风景名胜区腹地，有着800多年历史，环境优越，交通便利。在深化“千万工程”实践中，镬炉村紧抓乡村风貌与文化内涵，创新“农业+旅游”“农业+文创”等发展模式，走出了一条强村富民的新路子。近年来，镬炉村积极推进美丽休闲乡村建设，通过中央彩票公益金5000万元的支持，撬动县级财政与社会资本逾7000万元，落地基建类、产业类、民生类等项目20个，构建生态、生产、生活融合的综合型乡村，带动休闲农业从业人数达600余人。该村已相继获评国家级美丽休闲乡村、浙江省未来乡村和浙江省低（零）碳村。

目前，村庄流转170亩农田，四季轮种小麦、油菜、向日葵、玉米等作物，形成了季节性交替的田园风光，并积极开设乡村民宿、咖啡馆、旅拍等新业态，构建起完整的农文旅产业链。同时，村内打造了集农耕体验、研学教育于一体的特色研学基地，实现了农业生产与旅游观光的双重收益。据介绍，2025年镬炉村村集体收入超百万元，当前数字游民基地项目加速推进，村庄民宿、道路正进一步提升。

此次获得联合国粮农组织认定，不仅让镬炉村的故事有了国际表达的窗口，也为农旅融合赋能乡村全面振兴提供了鲜活样本。

来 源：温州日报

原标题： 永嘉镬炉村入选联合国粮农组织首届示范村

记者 金朝丹 永嘉县融媒记者 朱若冰

本文转自：温州新闻网 66wz.com