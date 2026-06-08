温州服务业：民生消费提品质 城市商贸焕新颜

温州日报 2026-06-08 08:06:00

餐饮、零售、商贸等业态不断突破传统经营局限，温州服务业提质升级正跑出“加速度”。

温州网讯 商场主题市集密集开市、新旧商超业态迭代升级、历史街区转变为特色消费地标……这样鲜活热闹的消费图景，正成为温州服务业发展的日常缩影。一场市集点燃一城烟火，一种业态升级一方民生。当下的温州，新场景、新业态、新活力不断涌现，民生消费持续升温、服务品质稳步提升，叠加国家级试点真金白银的资金扶持，餐饮、零售、商贸等业态不断突破传统经营局限，温州服务业提质升级正跑出“加速度”。

造节出圈

沉浸式体验点亮商圈活力

前不久，温州印象城MEGA重磅推出松松抹茶可可节，集结一众优质烘焙美食品牌，打造沉浸式消费场景。记者在现场看到，一些摊位前一度排起长队，其中人气最旺的面包摊位“Bakeology 1997”更是需要排队两个小时左右。

据商场管理人员介绍，本次市集入驻品牌中80%为外地高人气网红品牌，依托烘焙品类受众基数广、年轻客群集中、氛围感突出的优势，有效激活商圈流量，不仅牢牢锁住市区客流，更吸纳大量周边县域市民专程到访。借助市民社交打卡、短视频传播，全网相关话题曝光量突破90万，成功打造现象级城市消费热点。

热闹的消费场景实现高效流量变现，系列主题市集有效带动商场全业态联动增收。据印象城MEGA相关工作人员透露，此次面包节活动市集客流带动商场全业态，餐饮、零售等整体销售同比提升 17.8%，实现“聚人气、提客流、增营收”的多重效益。

今年以来，温州各大核心商圈、商场跳出单纯“卖商品”的传统模式，陆续开启烘焙美食节、萌宠市集、手账文创节等多元化主题节庆市集，掀起全城消费热潮。市民打卡拍照、参与互动活动、解锁消费优惠，沉浸式的社交休闲体验，让商圈成为城市潮流社交新阵地。

业态升级

新旧商超夯实民生消费底盘

主题市集点亮短期消费热潮，常态化品质商超则持续夯实民生消费基本盘。当下，盒马鲜生、山姆会员店、麦德龙等新零售商超在温州始终保持超高人气，成为市民品质日常消费的首选地。优质的商品供给、高效的购物体验、线上下单即时配送的便捷服务，持续收获市民认可，常年客流稳居高位。

就在不久前，盒马还官宣了旗下硬折扣社区超市超盒算NB店正式进驻温州，首批门店将于本月18日同步布局鹿城、龙湾、瓯海、乐清、永嘉等区域。门店聚焦社区刚需消费，精选千余款高频刚需商品，主打“日日新鲜、天天低价”，以高性价比、高便利性精准对接居民日常采购需求，补齐社区品质消费短板。

本土及全国连锁老牌商超也在持续焕新升级，龙湾万达、瓯海银泰、瑞安吾悦、平阳万达等5家永辉超市门店完成千万级品质改造，通过全方位场景优化、商品迭代，适配市民消费新需求。本次改造将货架高度由2米降至1.6米、拓宽购物过道，提升消费体验；淘汰5700余款低效单品，新增3400款优选商品，优化商品结构；将烘焙熟食品类占比提升至25%，新增温州本地卤味、手工面点特色专区，贴合本地民生需求。改造后首店客流同比增长120%、销售额同比增长160%。

特色商业街区依托文化赋能，打造多层次品质消费场景。其中，华盖里街区依托东瓯王庙、墨池公园等文化地标，打造“文化休闲+夜经济”城市新地标；梧田老街成功入选全国低效用地开发典型项目，年客流量超千万人次；龙湾寺前街依托永嘉场八禧馆、方言馆等特色文化场馆，打造辨识度十足的“禧街”文化消费标杆。多元互补的消费业态格局，推动温州民生消费加速向精致化、多元化、品质化全面升级。

政策提质

真金白银赋能服务升级

服务业是就业的“蓄水池”“稳定器”，也是民生消费品质提升的重要支撑。今年4月，国务院印发《关于推进服务业扩能提质的意见》，为服务业高质量发展明确了“需求牵引、改革攻坚、科技赋能、开放合作”的方向路径。迈入万亿GDP行列、人均GDP突破1.4万美元的温州，居民消费理念与需求也在发生深刻变革。消费重心从传统“实物购买”加速向“体验消费、场景消费、情绪价值消费”转变，为服务业升级提供了广阔市场空间。

立足服务业高质量发展部署，温州紧扣服务业扩能提质发展路径，引导各大商业体跳出传统经营思维，坚持“一场一主题、月月有活动”，常态化开展场景化造节活动，持续引入首店、首秀、首发品牌，丰富优质消费供给，优化市民消费体验，拉动商贸、餐饮、零售等服务业态协同发展。

温州民生消费市场的蓬勃态势，源于城市持续深耕消费升级、创新服务模式的不懈努力，更得益于国家级试点政策的强力赋能。去年12月，温州市入选首批全国消费新业态新模式新场景试点城市，试点期间获得3亿元中央专项资金支持，重点用于首发经济服务体系健全、多元化服务消费场景创新，以及推动优质消费资源与知名IP跨界联名三大方向。今年4月，温州“三新”试点项目申报正式开启，资产投资类项目单个最高补助2000万元，品牌首店最高可获500万元补助。

市商务局相关负责人表示，接下来，温州将紧抓“三新”试点机遇，持续丰富消费业态、创新消费场景、提升服务品质，推动民生消费从规模增长转向质量跃升，让服务业高质量发展成果惠及千家万户，为城市经济发展注入源源不断的消费动能。

来 源：温州日报

原标题： 民生消费提品质 城市商贸焕新颜

温州服务业高质量发展系列报道之二

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com