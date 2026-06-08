温州日报 2026-06-08 08:06:22

温州网讯 昨天中午11点半，语文科目考试铃声响起，考生陆续走出考点。“作文写成长过程中，对某个词语理解的变化。”人文高级中学一名学生说，他选的是悲欢，“感觉比较有辩证性，主要讲随着时代变化，对它有了不同理解。”

语文全国I卷作文题目是：词语是表达思想情感的载体，也是展现社会生活变化的窗口。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。青年是常为新的，在你的成长过程中，你对哪一个词语的理解发生了变化？这变化有你成长的印记，对你有特殊的意义……以上材料引发了你怎样的联想和思考？

根据2026年高考语文全国卷作文试题解析，该题充分发挥语文在“立德树人”方面独特的优势，以“词语”为切入点来打开学生的思维与写作——试题先点明词语的双重作用：表达思想情感的载体、展现社会生活变化的窗口。将青年的成长置于时代背景下，并将词语的内涵、使用语境等与个体的生命体验紧密联结，暗示出这种个人体验的变化往往折射出更广阔的社会生活和文化生活的变化；四个“你”字提出明确的限制性写作要求，考生要聚焦于“理解”、写出“变化”，且这种变化承载着成长印记和特殊意义。

这篇作文要怎样写才能拿高分？温州大学人文学院教师、文学博士崔勇认为，这个题目适应面很广，具有很大的挑战性。写作者一定要注意的是材料中的一句话，“在你的成长过程中，你对哪一个词语的理解发生了变化”。这里有两个重点：一是“一个词语”，二是“变化”。也就是说，在写作过程中，要牢牢地把握“一个词语”，不要多个“词语”。而且这个词语一定带有“变化”的。从“词语即世界”这个层面上说，这个变化，还一定有“世界更新”级别的变化。在实际写作过程中，行文一定要有“新旧”的对比，以显示自我的“成长”。

“这变化有你成长的印记”，写作者还需要注意的是材料里的这句提示。这个提示非常直接地要求写作者在作文中要“切己”“切身”。不要人云亦云、写空话套话。只有“切己”，词语才会有“亲密”感，词语也会打开属于你的世界。这一点对写宏大主题的学生来说，尤为重要。

温州二高语文教师李晓林表示，此次高考作文选材以某个“词语”的理解变化为切入点，切口小，取材贴近青年日常，学生皆有素材可写、真情可抒，真正践行了“真实写作、以文育人”的高考命题初心。一个词语的流变，既映照了生活本真，见证了个体认知的成长，也悄然连接着时代的变迁。身处百年未有之大变局，无论是“奋斗”“担当”“平凡”“创新”“传承”“科技”等时代热词，还是承载个人记忆的专属词汇，只要以词语的“变”为切入点，呈现认知蜕变的动态过程，体现时代流变中的价值沉淀，便可称为佳作。

来 源：温州日报

原标题： 聚焦高考作文！小切口深思考以词语流变照见成长和时代

记者 曾云毕 潘舒畅 金叶 卓扬 瞿含张

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