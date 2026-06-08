从月薪300元的焊接工起步 他靠“求质”开出4000家店中店

温州日报 2026-06-08 09:09:21

人物名片

张家财

籍贯：福建屏南

出生年月：1981年12月

企业名及职务：温州求质眼镜有限公司董事长

社会职务：温州市福建商会常务副会长

温州网讯 初夏时节，在温州“眼镜小镇”的繁华一隅，“求质眼镜”偌大的展厅内客商云集，一派繁忙。这里不仅是企业产品的发布平台，更是掌舵人张家财求质、奋斗经营理念的展示窗口。

从一名普通焊接工起步，扎根实业二十余载，以“求质”为信念，张家财将一家小作坊发展成为行业标杆。他的精彩人生，不在于跌宕起伏、搏击市场，而在二十多年如一日地用汗水与智慧铸就的“求质发展”中。

铁棚下的“火枪手”因“错峰学习法”脱颖而出

2000年，怀揣着对未来的憧憬和对“眼镜行业暴利”的传说，张家财从福建农村北上温州，开启了与眼镜行业的不解之缘。

初入工厂，面对的不仅是每月300元的微薄工资，更是恶劣的工作环境：夏天，铁棚下的车间如同蒸笼，汗水浸透衣衫是常态；焊接工序需使用汽油火枪，高温与明火的双重考验，让这份细致活变得异常艰辛。但张家财没有被困难吓倒，他深知“人的意志力超过能力”，在每年6-8月的眼镜加工淡季，当其他工友外出游玩时，仍坚守车间，默默钻研技术。

为了掌握加工核心技术，张家财想出了“错峰学习”的办法：吃饭比别人快，趁技术工人用餐时，“偷偷”跑到技术岗位摸索设备操作门道。仅用了两个月，他就摸透了技术要领，从普工成功转到技术岗。不到一年时间，凭借出色的技术和管理潜质，张家财很快得到老板赏识，不仅工资从300元涨到1000元，还被委以接单和客户维护的重任。

“当时我带领10名工人，很快就将团队扩充到30人。”张家财说，为了确保每个跟着自己的工人都能赚到钱，自己还在厂里订单不足时，还主动跑市场找订单。

即便是做个小配件也要打造自主品牌

2005年，积累了一定经验和资金的张家财，顶着成家和立业的双重压力，投入近8万元创办了一家眼镜加工厂，从单一的生产眼镜支架产品起步，为温州众多眼镜厂做代加工。张家财不仅坚持“讲求质量”，亲力亲为把控每一个环节，更是身兼企业负责人、机械操作手、订单业务员、营销员等为一身，在企业刚创办的第一年，硬是“跑出”了近100万元的产值，此后每年稳步增长。

“为了企业快速发展，我们连续几年赚到钱后便悉数投入到了设备的升级中。”张家财说，加工厂也很快实现从单一零部件生产到全品类配件制造的跨越。同时，公司坚持自主研发核心设备，推动多道工序实现自动化生产，不仅大幅提升了生产效率，更从源头上保障了产品品质的稳定性与一致性。

2011年，张家财正式注册成立了温州求质眼镜有限公司，“求质”二字，精准诠释了他对产品品质与企业发展核心的追求。公司成立后，张家财并不满足于代加工的稳定收益，而是敏锐地意识到，温州作为中国眼镜生产基地，企业林立，唯有掌握自主品牌和核心技术，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。2014年，张家财申请了首个商标，2018年，他又注册了眼镜“100”商标，坚定地在全品类配件领域打造自己的品牌。

变员工为股东，努力工作便可获得公司分红

在企业发展过程中，张家财始终保持着清醒的头脑。曾有深圳一家上千人的大厂提出，要求求质眼镜将三分之二的产能用于为其代加工。

面对眼前的利益，张家财有过短暂的心动，但最终他还是选择了拒绝：“我担心一旦这家企业断了订单，企业的生存就会陷入危机。”他说，坚持走全品类、多客户的发展路线，就是希望通过分散风险以保障企业的长期安全。正是这种居安思危的战略眼光，让求质眼镜在一次次的行业波动中始终保持快速增长态势。

2019年，张家财对企业进行了大刀阔斧的改革：将为企业做出贡献的21名员工纳为股东，把公司拆分成多个“小模块”，每个配件部门独立核算。所有员工的原有工资保持不变，财务向股东公开，达到分红节点便及时分红。这种“利益共享、风险我担”的模式，极大地激发了管理层和员工的积极性和创造力。“作为企业法人，我即使半年不去工厂，企业也能照常运转。”他说，如今每年年底的股东大会和分红，是管理层和员工最期待的时刻。

张家财深知，创新与研发是企业的生命线。多年来，求质眼镜持续加大研发投入，组建了专业的研发团队，深耕眼镜技术革新与设计美学探索，先后获得多项体现实质性技术突破的发明专利和提升产品时尚感的外观设计专利。凭借强大的自主研发能力，求质眼镜被国家科技部重点项目列为“人工智能视觉增强技术应用示范基地”，同时成为中国科学院心理研究所“视觉处理与信息研究所数据采集中心”。此外，求质眼镜还积极布局视光中心业务，专注眼健康管理，尤其在儿童青少年近视防控领域持续发力，通过专业的视力筛查、个性化干预方案，为孩子们的视力健康保驾护航。从专业眼镜制造延伸至全链条眼健康服务，求质眼镜构建了“预防-矫正-干预”的完整视力健康管理体系，为不同年龄段的消费者提供全方位、个性化的眼健康解决方案。

整合产业链资源，布局行业新生态

为了进一步拓展市场，近年来张家财积极响应家乡招商引资号召。2017年，他在福建投建生产基地，把温州定位成品牌运营总部基地。

目前，求质眼镜通过品牌运营，在国内开出了4000多家“店中店”。这种“品牌+渠道”的模式，不仅减少了公司对海外市场的依赖，还解决了应收账款等市场难题：求质眼镜与产业链上的700多家企业合作，“我们既是甲方也是乙方，”通过“订单置换”的方式，高效推动产品从厂家直接到门店，减少中间商环节，让消费者享受到真正的实惠。

在售后服务方面，张家财同样精益求精。目前求质公司建立了44000多个技术群，通过线上与消费者互动，实现一对一服务，确保所有问题从源头解决。这种贴心的服务，赢得了消费者的信赖和口碑。

如今，求质眼镜的自主品牌在全国范围内的销售网点每年以30%的速度快速增长，产品成功出口东南亚、美洲等十几个国家和地区，正将中国制造的优质眼镜与前沿视觉健康科技带向世界舞台。

从焊接工到行业标杆，张家财用二十余年的坚守与创新，诠释了“求质”二字的深刻内涵：这不仅是对产品品质的追求，更是对企业责任、员工福祉和社会价值的坚守。他说：“求质眼镜只做两件事，一是开发，二是标准制定。”未来，他将继续带领求质眼镜，朝着“大健康、智能化”目标迈进。

张家财更加精彩的下半场才刚刚开始。

来 源：温州日报

原标题： 从月薪300元的焊接工起步 他靠“求质”开出4000家店中店

记者 胡文瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com