温州日报 2026-06-08 09:09:21

温州网讯 近日，上交所上市公司得邦照明发布《重大资产重组实施进展情况公告》称，该公司对新三板挂牌企业嘉利股份的收购已获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关“同意函”及“确认函”，正积极推进后续相应对价支付及股份认购、过户登记等事宜。由此，温商企业嘉利股份以并购重组的方式“嫁入”得邦照明的主要程序已基本完成。

根据公告，得邦照明将以现金方式收购嘉利股份6091.71万股股份（对价6.54亿元）并认购其新增股份1亿股（对价8亿元），本次交易得邦照明共支出14.54亿元获得嘉利股份67.48%股权，实现控股嘉利股份。

得邦照明股份有限公司是横店集团旗下上市公司，成立于1996年，于2017年在上交所上市。该公司是国内通用照明行业的主要企业之一，主营光源、室内灯具、专业灯具、照明控制、结构部件和工程塑料,并配套实施照明工程的设计和安装,近年来逐步涉及车用照明及智慧照明领域,综合实力位列行业前十。此次重组的标的公司浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司由温商黄玉琦创立，是国内重要的车用照明解决方案供应商。主要客户包括广汽乘用车、广汽丰田、东风日产、一汽股份、比亚迪、广汽埃安、小鹏汽车、奇瑞新能源等。2024年和2025年，嘉利股份分别实现营收26.8亿元、30.41亿元，净利润为8796.06万元、496.96万元。

嘉利股份是一家从温州成长起来的汽配企业，早在2009年，该公司便已进入广汽集团的配套体系，从最初的摩托车品牌五羊本田、广汽乘用车，一步步延展到广汽丰田、广汽本田以及广汽三菱等品牌配套车灯供应链中。2015年10月该公司首次在新三板上市，其后不久便开启了他们的IPO进程。2017年至2024年间，该公司相继引入丽水绿色产业基金、广州工控、杭州金投、苏州资管、浙科投资、萧山资本、东莞青鼎泰投等战略投资者。收购报告书披露，嘉利股份此前曾与绿色基金、广州工控等13名财务投资者签署了附带回购条款的投资协议。协议约定，若公司未能在规定时间内完成IPO，实控人需溢价回购投资者持有的股份。这也成为了推动本次交易的关键动因。

作为收购方，得邦照明近年来一直致力于新增长曲线的打造。早在2020月12月，该公司就开启“买买买”模式，以9800万元代价获得上海良勤70%股权、武汉良信鹏70%股权，切入车灯结构件领域，并在车载业务上提出新战略：“聚焦车载控制器+车用照明”。此次控股嘉利股份，得邦照明主要聚焦于该公司背后的市场份额。他们表示，交易完成后将把嘉利股份定位为上市公司车灯总成业务的唯一平台，在产品协同开发、业务拓展、业务管理等方面进行深度融合。在采购方面，双方可通过合并采购需求降低原材料采购流程成本；在客户渠道方面，双方可互相推荐和借用双方的客户渠道，共同开拓国内外头部车企；技术方面，双方整合后，可凭借在控制器算法与灯具光学设计上的技术优势，联合开发智能车灯等高端产品。此外，得邦照明还将通过内部资金调配、提供融资担保等方式，缓解嘉利股份的资金压力，支持其后续发展。

来 源：温州日报

原标题： 14.54亿元收购67.48%股份 温商企业嘉利股份“嫁入”上市公司

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com