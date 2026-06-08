温州三家企业获国家级乳业科技奖

温州日报 2026-06-08 09:09:21

温州网讯 近日，中国乳制品工业协会第三十二次年会暨2026年中国乳业技术博览会在成都举行，会上揭晓了该行业年度科学技术奖评选结果。我市浙江圣吗哪乳业有限公司、熊猫乳品集团股份有限公司、浙江一鸣食品股份有限公司均有项目拿下技术进步二等奖。

圣吗哪乳业此次获奖项目为“牛乳酪蛋白制备关键技术研究与开发”，熊猫乳品获奖项目为“长保质期条状调味炼乳关键技术开发及在奶茶中应用”，一鸣食品获奖项目为“功能性发酵乳和烘焙产品加工关键技术与产业化应用”。

会上还发布了2025年度中国乳业科技创新十大成果，其中，由温商企业百菲乳业与蒙牛、伊利、君乐宝、光明、三元、卫岗等企业联合高校院所协同攻关完成的“益生菌靶向肠道孤儿受体新机制”榜上有名。

中国乳制品工业协会科学技术奖，是经科技部国家科学技术奖励工作办公室备案的中国乳业国家级行业科技大奖，代表行业科技创新最高水平。此次年会上，总计评出技术发明奖7项、技术进步奖50项。

来 源：温州日报

原标题： 三温企获国家级乳业科技奖

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com