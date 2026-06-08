温州都市报 2026-06-08 09:09:22

温州网讯 近日，市民孙女士拨打新闻热线反映，市区梦多多小镇的萌多多宠物乐园出现儿童挤占宠物专属游乐设施的现象，场地混用引发设施损耗、卫生安全等隐患。

市民：宠物专属设施遭儿童占用,安全卫生隐患大

5月30日，位于瓯海区新桥街道梦多多小镇的萌多多宠物乐园正式开园。开园首日，园区筹备了宠物T台秀、宠物运动会等特色主题活动，吸引不少养宠市民参与，孙女士就是其中之一。

孙女士说，当天她带着自家宠物到场时，发现活动尚未开始，园内多处专供宠物使用的游乐设施就已被儿童占满。“这些游乐设备明确标注限重40千克，不少过来玩的儿童的体重已超出设备承重标准。我家‘毛孩子’根本没有体验的机会，宠物乐园本是宠物专属活动场地，人宠混用太不合理。”

孙女士在网上发帖后也引发了不少网友共鸣，有家长留言表示，人宠混玩存在交叉感染风险，卫生状况令人担忧。“宠物身上可能携带跳蚤、蠕形螨等寄生虫及病菌，若场地缺乏管理、未及时消杀，近距离接触极易让儿童发生感染，存在健康隐患。”

园区：启动设施改造,原有宠物秋千已全部拆除

6月5日下午，记者来到萌多多宠物乐园，当天恰逢雨天，园内没有宠物与孩童逗留。园区入口设有醒目的“萌多多宠物乐园”门牌，旁边立着“宠物入园”须知，标有对“携带宠物的入园资格与健康要求”“牵引管控与安全防护”“卫生清洁与公共秩序”等规范要求。整个园区不大，园内设置了宠物互动摇摆杆（秋千）、宠物隧道、骨头造型跨栏等多处游乐设施，并贴有“仅限宠物游玩（单个座位限重40kg）”等标识。记者发现，原有宠物秋千的各类构件已拆除，现场有两名工作人员正在对这些游乐设施进行加固。

针对儿童挤占宠物乐园设施问题，记者联系到萌多多宠物乐园相关负责人。该负责人解释，该乐园属于城市公益配套场地，免费向公众开放。目前正推进场地优化整改。“改造完成后的设施将适配宠物游玩需求，小朋友是上不去的；此外，我们还会新增一些醒目的警示标牌，引导市民规范、文明使用公益场地，保障宠物专属活动空间。”

来 源：温州都市报

原标题： 宠物乐园变“儿童乐园”？

市民：人宠混用游乐设施存有隐患 园方：目前正在推进场地优化整改

记者 林吉祥 实习生 林诗骏

本文转自：温州新闻网 66wz.com