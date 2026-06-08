晨跑途经之路恶臭已有三四年 臭源查明：生活污水混入雨水管道

温州都市报 2026-06-08 09:09:22

温州网讯 《晨跑途经之路恶臭已有三四年 市民疑系附近小区污水管道惹祸》一文报道后，引发广泛关注。6月5日，鹿城区七都街道就此事作出最新回应：经深入排查，确认滨江首府西侧小路污水外溢、引发恶臭的根源，系小区内部生活污水混入雨水管道并向外渗漏。目前，街道已采取应急封堵措施，并向物业下达管道排查、整改提示单。

七都街道相关工作人员说，经查，滨江首府小区17幢附近的一处雨水井内存在雨污混排现象，污水通过地下管道自小区西侧流向围墙外部的雨水井，漫流至路面，形成积水导致恶臭。

“由于浙江仁本集团滨湖锦园物业去年才入驻，未能找到完整管网图纸，已责令物业前往档案部门调取原始资料。”该工作人员说，物业将委托第三方进行现场测算和方案设计，初步估算整改费用，后续维修资金需经业主委员会讨论并公告征得业主同意。

为防止污水继续外溢，七都街道于6月5日联系施工人员，对该处两个关键外排点位进行了封堵，既堵住了小区外侧通往道路的出水口，也封堵了小区内侧雨水井向外的排水通道。同时，为杜绝封堵后造成污水外溢的现象，要求物业加强巡查，并定期应急抽排。

为进一步查明具体渗漏点位，七都街道已联系七都岛污水处理厂，计划启用专业设备进入管道内部进行探测。

七都街道表示，待图纸调取、探测结果明确后，将督促物业制定整改方案，确保雨污分流到位。

记者将继续关注后续整改落实情况。

来 源：温州都市报

原标题： “晨跑途经之路恶臭已有三四年”后续报道——

臭源查明：生活污水混入雨水管道

七都街道：已封堵排污口并下达整改提示单

记者 黄梦思

本文转自：温州新闻网 66wz.com