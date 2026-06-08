瓯海发布 2026-06-08 09:04:00

中高考临近，万千学子迎来人生中的重要时刻。连日来，瓯海区委书记刘云峰，瓯海区委副书记、区长季湘荣分别带队来到各考点学校，检查指导中高考备考工作，全力营造安静、安心、安全的应考环境。瓯海副区长王世昌参加督查。

6月5日，刘云峰一行来到浙江省瓯海中学、瓯海区第二外国语学校，实地走访考务室、监控室、广播室等关键功能区域，详细询问考场布设、考务组织、设备调试、考生服务等筹备情况，叮嘱学校落细落实全链条考务保障举措，压实各环节工作责任，确保流程闭环顺畅、平稳有序，用心护航考生安心应考。

刘云峰强调，要严格规范考务组织管理，对各环节工作流程再梳理再检查，确保全程可控、万无一失。要加强协同联动，统筹公安、交通、行政综合执法等职能力量，密切配合、同向发力，扎实做好考点周边交通疏导、噪音治理、环境整治等保障工作，全方位优化应试环境，让考生舒心、家长放心。要提高应急处置能力，进一步完善考试应急预案，高效稳妥应对各类突发状况，全力保障全区中高考工作安全、平稳、有序开展。

督查中，刘云峰调研瓯海区第二外国语学校校园建设与办学发展情况，走进图书馆、教学楼、操场等区域，细致查看校园基础设施运维、办学环境打造、教学配套保障等情况，认真倾听学校办学发展实际需求。他指出，要开拓思路、创新校园公共空间运维模式，盘活用好操场等开放式场地资源，科学规范管理、高效合理利用，最大化发挥校园场地育人功能，持续完善办学配套、优化育人环境，为学校高质量发展和学生全面健康成长筑牢坚实保障。

6月2日，季湘荣一行来到温州榕园学校，详细了解学校办学特色、办学成效与日常管理情况。季湘荣对学校近年来在教学质量提升和特色化办学方面取得的成绩表示肯定，勉励学校继续发挥自身优势，进一步擦亮教育品牌。

督查中，季湘荣细致检查学校中考考前筹备工作。他指出，各相关部门和学校要提高思想站位，从严抓实各项考前保障举措，精细化做好各项考务工作，从严落实校园及周边环境综合治理、交通疏导、防暑应急等配套保障，用心用情为考生营造安全、安静、舒心的考试环境。

来到瓯海职业中专集团学校郭溪校区，季湘荣一行听取学校办学情况介绍，并督查高考考点准备工作，详细了解考场设置、考务组织、消防设施配备等内容。季湘荣指出，高考事关广大考生的切身利益和社会民生，学校要切实抓好校内考场布置、食宿安全保障等工作，同时密切关注考生的心理状态，加强考前心理疏导和压力调适。各相关职能部门要协同联动，扎实做好考点周边交通疏导与秩序维护，合理规划送考路线和停车区域，保障考生赴考顺畅有序；要从严管控考点周边施工、商铺经营、车辆鸣笛等各类噪声源，综合施策降噪控噪，全力护航高考平稳有序落地。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区领导检查指导中高考保障工作

本文转自：温州新闻网 66wz.com