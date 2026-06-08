龙湾区委书记夏禹桨走访人大代表联络站并督办重点建议办理工作

龙湾发布 2026-06-08 09:44:01

6月5日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨走访永中街道人大代表联络站，并督办人大代表重点建议办理工作。龙湾区领导张纯芳、夏晓静、孙士岳参加活动。

夏禹桨实地察看永中街道人大代表联络站建设情况，详细听取阵地建设、代表履职等情况介绍，充分肯定联络站在畅通民意、服务大局等方面取得的成效，希望联络站持续夯实基层履职阵地，充分发挥代表桥梁纽带作用，常态化深入一线走访调研、倾听群众心声、助推难题破解，为全区经济社会高质量发展汇聚更多智慧力量，全力打造践行全过程人民民主的基层单元示范样板。

随后召开的人大代表重点建议督办会上，龙湾区人大代表冯仁锡介绍了《关于文旅融合释放内需潜力 助力龙湾高质量发展的建议》的有关情况；龙湾区文广旅体局作为建议主办单位回复办理情况；与会人员围绕文旅融合发展进行交流。夏禹桨认真听取各方发言，对人大代表立足区域发展大局、深入调研形成高质量建议表示感谢，并要求相关职能部门要系统梳理、专题研究，逐项抓好落地办理。他说，文旅产业是提振消费内需、激活区域经济、提升城市能级的重要抓手。当前文旅消费市场持续升温，龙湾具有深厚人文底蕴，交通区位优势突出，具备文旅产业提质升级的良好基础。我们要统一思想、凝聚共识，主动抢抓文旅发展新机遇，深入挖掘本土文旅资源，激活产业内生动力，全力打造浙南微度假首选地。

就如何做好文旅融合工作，夏禹桨强调，要强化顶层设计，立足龙湾资源禀赋，锚定差异化发展定位，科学编制文旅发展规划，进一步明晰实施路径和落地举措，全力推动文旅高质量发展。要优化产品供给，精准对接市场消费需求，创新谋划文旅新产品、新场景，同时深耕现有文旅资源，重点打磨寺前街、永昌堡、钟秀园等标志性文旅点位，以节点串联带动资源整合，逐步串点成线、连线成面，全域织密微度假网络。要夯实配套支撑，持续优化交通通达性，同步提升餐饮、住宿、文娱、购物全链条配套服务，不断丰富业态供给、细化便民服务，全方位提升市民游玩舒适度。要加强宣传推广，深挖本土历史文脉与特色资源，借力人工智能等新兴技术创新传播形式，精准开展文旅品牌宣传推介，持续拓宽引流渠道，切实把“流量”变为“留量”。要提升软硬环境，持续优化营商环境，同时发挥代表委员纽带作用，引导群众参与文旅共建，着力抓好市民素养提升和环境卫生整治，全力营造宜游的文旅环境。要完善保障机制，出台文旅产业扶持政策，建立专班化推进机制，探索培育党委政府、市场主体、社会力量等多元共治的文旅合伙人发展模式，确保各项规划举措落地见效，真正以文旅融合赋能区域高质量发展。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨走访人大代表联络站并督办重点建议办理工作

记者：叶德初 李盛亮 桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com