龙湾区委书记夏禹桨调研消费提振外贸提质工作

龙湾发布 2026-06-08 09:44:02

6月5日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨调研消费提振外贸提质工作，强调要深入贯彻落实省市工作部署要求，立足辖区产业与商圈资源优势，坚持促消费、稳外贸双向发力，聚焦发展难点、企业需求细化务实举措，持续激活本土消费市场活力，增强外贸主体发展韧性，全力推动内外贸提质增效，为区域经济高质量发展注入持久动力。

在白云食光项目现场，夏禹桨实地察看街区整体空间布局、沿街业态现状，详细听取项目整体设计方案情况。该项目聚焦白云山路、清江路进行提升改造，致力打造蒲州特色商业美食街区，目前处于前期筹备阶段。夏禹桨指出，夜间经济是拉动消费增长的重要抓手，要充分盘活街区现有空间资源，摒弃同质化模式，科学布局主题打卡点位、特色市集场景，持续优化街区景观配套，营造沉浸式消费氛围，以特色场景引流聚客，全力打造城市夜间消费新地标。

乐事体育产业园坐落于蒲州街道核心区位，是集运动体验、休闲消费、技能培训、赛事承办于一体的综合性现代化体育园区。走进该园区，夏禹桨实地察看网球场等已投用场馆运营状况，细致询问在建场馆建设进度、业态规划、赛事承接及定价运营等情况，对园区发展思路和运营成效给予了肯定。夏禹桨强调，新兴体育产业是提振新型消费的关键载体，要立足全民健身市场需求，充分发挥园区区位优势，持续完善园区功能配套，丰富体育消费场景，同时要策划承办各类体育赛事，不断扩大园区辐射力和影响力。

来到温州蓝天能源科技股份有限公司，夏禹桨深入生产车间一线，近距离察看产品生产、组装、测试全流程，直观了解企业生产运营现状。作为国内专业研发生产加注设备、智能控制系统的高新技术企业，其产品涵盖能源加注设备、充电桩、智能管控系统等多品类，远销全球60多个国家和地区。调研中，夏禹桨详细询问企业生产经营、研发投入占比、海外市场拓展等情况，认真倾听企业发展诉求。他要求，街道部门要精准对接企业需求，主动靠前服务，助力企业加大研发创新力度，持续迭代优质产品，稳步拓宽海外市场覆盖面。

温州弗锐斯建材有限公司专注于高端厨卫建材研发与全球化销售，今年外贸增长势头强劲。在该企业，夏禹桨通过座谈交流的方式，深入了解企业跨境电商运营模式、产品物流运输、海外终端销售、售后保障的全链条运作体系，把握企业跨境贸易整体发展态势。夏禹桨表示，企业要持续深耕细分赛道，进一步优化产品品质、配套服务，着力提升产品竞争力。相关部门要持续优化营商环境，深化与行业协会联动协作，破解企业跨境发展难题，帮助企业更好地“走出去”。

龙湾区领导倪士章参加调研。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨调研消费提振外贸提质工作

记者：叶德初 李盛亮 桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com